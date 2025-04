Samodzielne badanie piersi powinno przebiegać w dwóch etapach: oglądanie stanu piersi oraz badanie dotykowe – palpacja.

Oglądanie stanu piersi

Aby dobrze oglądnąć swoje piersi potrzebne jest Ci oczywiście lustro. Powinno być ono na stałe zainstalowane do ściany i obejmować Twoją sylwetkę co najmniej do pasa.

Obserwuj swoje piersi zmieniając pozycje: z rękami na biodrach, z rękami podniesionymi do góry, z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia oraz w pozycji pochylonej. W każdej z tych pozycji należy zwrócić uwagę na kształt piersi, ich wielkość, ułożenie, konsystencję oraz ocenić kształt i wielkość brodawek.

Palpacja, czyli badanie dotykowe

Badanie dotykowe należy wykonywać minimum raz na miesiąc, najlepiej zawsze w tej samej fazie cyklu miesiączkowego. Piersi zmieniają się wraz z upływem cyklu - pod jego koniec mogą być lekko nabrzmiałe.

Pamiętajmy, że badamy się nie po to, aby wykryć guzek, ale po to, by utwierdzić się w przekonaniu, że go nie ma.

Konsystencja piersi w dotyku przypomina strukturę rozluźnionego pośladka. Jeśli wyczujemy coś przypominające sprężystością gałkę oczną, najprawdopodobniej będzie to torbiel. Guzek będzie bowiem konsystencją podobny do chrząstki nosa.

Podczas badania staramy się dotykać skóry piersi całą długością palców. Samo badanie przeprowadzamy natomiast opuszkami palców, rozpoczynając zawsze w tym samym miejscu. Należy pamiętać, że nie badamy samej piersi, jej skóry i miąższu, ale także okolice nadobojczykową, podobojczykową i pachową oraz brodawkę i otoczkę brodawkową.

Co możemy znaleźć podczas samobadania?

Dzięki samodzielnemu badaniu piersi możemy stwierdzić: zmiany skórne (takie jak przebarwienia, naczyniaki, pieprzyki), wyciek z brodawki lub jej nadżerkę (najczęściej wygląda jak niegojąca się krosta lub owrzodzenie), wciągnięcie brodawki, zmianę kształtu otoczki brodawkowej, zmianę kształtu lub wielkości piersi, nienaturalny obrzęk pod pachą, powiększenie lub obrzęk węzłów chłonnych.

Jeśli podczas badania piersi zauważysz coś niepokojącego, nie zwlekaj, idź do lekarza!

