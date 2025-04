fot. Fotolia

Ministerstwo Zdrowia objęło refundacją Sovaldi i Harvoni, dwa nowe leki, dzięki czemu wszyscy pacjenci (bez wyjątku) żyjący z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, od 1-go listopada 2015 r. będą mogli otrzymać wysoce skuteczne leczenie. Ta niezwykle ważna i długo oczekiwana decyzja Ministra Zdrowia pozwoli lekarzom dobrać optymalną terapię dla chorych na WZW C, niezależnie od genotypu HCV, którym są oni zakażeni.

Poza tym, że nowo refundowane leki rozszerzają wachlarz terapeutyczny dla tych, dla których nowoczesne leczenie jest już od kilku miesięcy wpisane na listę refundacyjną, decyzja Ministra Zdrowia jest szczególnie ważna dla chorych z WZW C ze zdekompensowaną marskością wątroby, oczekujących na przeszczep narządu, po przeszczepie oraz tych, u których zastosowana uprzednio terapia trójlekowa okazała się nieskuteczna, czyli dla osób, dla których jeszcze wczoraj NFZ nie dysponował żadną propozycją innowacyjnego leczenia. Wszyscy ci pacjenci należą do grupy najbardziej narażonej na ryzyko śmierci związane

z rozwojem zakażenia. Dla wielu z nich ostatnie miesiące były walką z czasem. Bez nowych terapii mogliby umrzeć. Teraz będą mogli żyć.

Decyzja Ministra Zdrowia jest zwieńczeniem prac, które Resort Zdrowia prowadził od wielu miesięcy, a których efektem jest program leczenia nie mający dziś sobie równych w całej Europie. Polscy pacjenci chorzy na WZW C otrzymali modelowy program dostępu do nowoczesnego leczenia oparty o klarowne kryteria i jasne zasady. To z kolei, zdaniem ekspertów, oznacza, że w perspektywie 15-20 lat, przy relatywnie niewielkim i krótkotrwałym zwiększeniu nakładów na leczenie, możliwa będzie całkowita eradykacja HCV w Polsce.

„Jestem szczęśliwa, że wielomiesięczne prace Ministerstwa Zdrowia i starania organizacji pozarządowych przyniosły tak znakomity rezultat. Wszystkie najnowsze leki, o których pacjenci marzyli, lada chwila będą dla nich dostępne bezpłatnie. Teraz najważniejszym jest to, by ta informacja dotarła do tych pacjentów, którzy zwątpili, iż mogą wyleczyć się z WZW C i zaprzestali wizyt w poradniach, zanim nastąpi u nich rozwój choroby nowotworowej” - mówi Barbara Pepke, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei i lider Koalicji Hepatologicznej, skupiającej kluczowe organizacje wspierające pacjentów z WZW C.

