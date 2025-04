Do głównych objawów wirusowych zapaleń wątroby należą: żółte zabarwienie białkówki oka, skóry, błon śluzowych, ciemne zabarwienie moczu, w niektórych przypadkach świąd skóry oraz odbarwienie stolca.

Czym różnią się poszczególne choroby wirusowe wątroby?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest typową chorobą "brudnych rąk". WZW typu A najczęściej przenosi się od chorego do zdrowego drogą pokarmową poprzez zanieczyszczoną wodę, brudne ręce, kontakt z wydzielinami chorego lub produktami zakażonymi.

Natomiast WZW typu B i C to niezwykle niebezpieczne choroby, których konsekwencją jest marskości lub rak wątroby, często prowadzą do śmierci zarażonego (w przypadku WZW typu B ryzyko wynosi 15-40%).

Gdzie i kiedy możemy się zarazić?

Wirusy powodujące WZW są znacznie bardziej zakaźne niż wirus HIV, a prawdopodobieństwo zetknięcia się z nimi jest wyższe. 1-1,5% społeczeństwa jest zakażona wirusem HBV i jest to jedno z najczęstszych zakażeń szpitalnych. Do zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B wystarczy 0.00004 ml krwi, natomiast do zakażenia wirusem HIV potrzeba 0.1 ml krwi zakażonej.

Do zakażenia HCV i HBV może dojść w praktycznie każdej, pozornie niewinnej sytuacji prowadzącej do nawet niewielkiego zranienia lub kontaktu z zakażoną krwią lub inną wydzieliną. Najczęściej:

podczas zabiegów medycznych, np. operacji, zabiegów chirurgicznych, zabiegów stomatologicznych, innych zabiegów,

podczas porodu,

zabiegów kosmetycznych,

w efekcie stosunków seksualnych bez zabezpieczeń.

O ile części ryzykownych sytuacji można i trzeba unikać, np. zażywania narkotyków, udziału w bójkach czy używania wspólnych przyborów kosmetycznych, to większości sytuacji prowadzących do zakażenia nie da się uniknąć. Na rynku dostępne są szczepionki chroniące przed WZW typu A i B. Nie ma natomiast szczepionki przeciw WZW typu C.

Podstępne wirusy

WZW typu B i C są szczególnie niebezpieczne ze względu na długi czas przebiegu bez widocznych objawów. Średni czas trwania zakażenia HBV od momentu zakażenia do poważnych problemów zdrowotnych trwa w przypadku zarażenia u osoby dorosłej 15 do 20 lat. Średni czas trwania zakażenia HCV od momentu wniknięcia wirusa do ustroju do poważnych problemów zdrowotnych jest zazwyczaj dłuższy niż w przypadku HIV i trwa 5 do 35 lat. Aż 96% zakażonych HCV nie wie o tym i nie podejmuje leczenia oraz stanowi zagrożenie dla innych osób.

Jeżeli podejrzewamy, że któreś z naszych zachowań mogło doprowadzić do zarażenia wirusem zapalenia wątroby typu B lub C należy wykonać badania laboratoryjne!

Badania w kierunku rozpoznania zakażeń wirusem HBV:

Przeciwciała anty-HBs - badanie polega na przeanalizowaniu krwi pod kątem obecności w niej przeciwciał przeciwko wirusowi HBV. Wynik badania należy inaczej interpretować w przypadku osób szczepionych i nie szczepionych w kierunku HBV;

HBs-antygen - badanie polega na przeanalizowaniu krwi pod kątem obecności w niej wirusa HBV;

HBe antygen - badanie wykrywa cząstki wirusa, które pojawiają się podczas jego namnażania i tylko wtedy gdy wirus jest obecny we krwi. Jego obecność świadczy dużej zakaźności;

Przeciwciała anty HBc IgM – badanie wykrywa obecność swoistych przeciwciał produkowanych przez organizm w odpowiedzi na zakażenie wirusem HBV. Ich obecność świadczy o ostrej fazie zakażenia;

HBV – PCR - Diagnostyka infekcji metodami PCR polega na wykrywaniu w pobranej próbce fragmentów materiału genetycznego wirusa. W odróżnieniu od metod immunologicznych nie występuje problem tzw. okienka serologicznego, czyli czasu od chwili zakażenia do wytworzenia się przeciwciał skierowanych przeciw danemu patogenowi, które może trwać średnio od 4 do 8 tygodni. Badanie metodami PCR można wykonać już ok. tydzień po sytuacji w której mogło dojść do zakażenia (np. zabieg medyczny lub tzw. ryzykowne zachowanie seksualne). Metody PCR pozwalają również na określenie ilości jego kopii we krwi.

Badania w kierunku HCV w kierunku WZW typu C:

Przeciwciała anty-HCV (w kierunku WZW typu C) - badanie polega na przeanalizowaniu krwi pod kątem obecności w niej przeciwciał przeciwko wirusowi HCV. Ponieważ nie wynaleziono do tej pory szczepionki, każdy wynik dodatni jest złą wiadomością dla badanego;

HCV-PCR – podobnie jak w przypadku wirusa typu B, infekcję HCV można diagnozować metodami biologii molekularnej. W przypadku HCV również pobranie jednej próbki krwi pozwala na określenie:

- obecności wirusa - badanie jakościowe,

- ilości kopii wirusa - badanie ilościowe,

- typu wirusa - genotypowanie.

Dla HBV i HCV wszystkie trzy rodzaje badania można wykonać z jednej próbki krwi. Badania PCR są jednak propozycją dla osób, które nie muszą oszczędzać na usługach medycznych – obecnie ich koszt to od 180 zł za badanie jakościowe, do nawet kilkuset za badania ilościowe z genotypowaniem. Można jednak oczekiwać, że wraz z upowszechnianiem się najnowocześniejszych technik jakimi są badania metodami biologii molekularnej, ich ceny będą spadać a dostępność rosła.

Jak dbać o chorą wątrobę?

Rola wątroby jest niezwykle istotna, a my niestety często bagatelizujemy jej zdrowie jedząc tłusto i obficie oraz nadużywając alkoholu. Wątroba przestaje być wtedy tak efektywna w oczyszczaniu krwi z toksyn, co skutkuje ogólnym obniżeniem szybkości trawienia pokarmów, zaleganiem ich i nadmiernym otłuszczeniem wątroby. Takie postępowanie pozostawia również trwałe ślady w postaci mikrouszkodzeń wątroby doprowadzając do zaburzenia jej pracy.

Czego unikać?

niewłaściwego odżywiania (spożywanie nadmiaru tłustych posiłków),

nadużywania alkoholu,

zatruć pokarmowych, np. składnikami nieświeżego pokarmu, grzybami niewiadomego pochodzenia.

Ponadto niebezpieczny dla wątroby jest kontakt z toksynami, takimi jak: metale ciężkie, chlor i inne toksyczne związki.

Jak sprawdzić czy nasza wątroba dobrze funkcjonuje?

Podstawowymi wskaźnikami stanu wątroby są badania biochemiczne krwi. Można je łatwo i niedrogo wykonać bez skierowania w wielu laboratoriach, np. w sieci Diagnostyka łączny koszt nie przekracza 30 zł. Pamiętać należy, aby na badania przyjść na czczo, czyli co najmniej 8 godzin od ostatniego posiłku i bez przyjmowania słodkich napojów.

Ogólne zasady życia z chorym na przewlekłe WZW typu B i C

Wirusy zapalenia wątroby typu B i C przenoszą się poprzez krew, drogą kontaktów seksualnych, możliwe jest także zakażenie okołoporodowe. Nie ma możliwości przeniesienia poprzez dotyk, kichanie, kaszel czy wraz z pożywieniem. Kontakty domowe nie stanowią żadnego zagrożenia, o ile przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa, na przykład poprzez nieużywanie wspólnych przyborów do golenia, szczoteczki do zębów czy nożyczek do paznokci. Warto wspierać taką osobę i pomagać jej przetrwać najtrudniejsze momenty.

