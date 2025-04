fot. Fotolia

Jak można się zarazić wirusowym zapaleniem wątroby typu A?



Wirusowe zapalenie wątroby typu A to tzw. żółtaczka pokarmowa.

Do zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu A dochodzi najczęściej, gdy wypijemy zanieczyszczoną wirusami wodę, a także po spożyciu surowych pokarmów w niej mytych. Czynnikiem sprzyjającym zachorowalności jest bliski kontakt z osobą zakażoną, która jest we wczesnym okresie choroby, który przebiega bezobjawowo, a chory nie jest tego świadomy.

WZW typu A jest poważną chorobą, a jej objawy mogą utrzymać się nawet do 6 miesięcy. Osoby, u których współistnieją przewlekłe schorzenia wątroby, są narażone na wystąpienie ciężkiego, zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Zakażeniu WZW typu A można zapobiec poprzez przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków, unikanie spożywania produktów surowych, a podczas wyjazdów korzystanie ze sprawdzonych źródeł wody pitnej i pożywienia.

Najskuteczniejszą metodą ochrony przed WZW A jest szczepionka.

Kto powinien się zaszczepić przeciwko WZW A?



Zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych szczepienie przeciwko WZW A jest zalecane:

osobom, które planują wyjazd do krajów, w których występuje wysoka i pośrednia endemiczność zachorowań na WZW A,

dzieciom w wieku: przedszkolnym, szkolnym, młodzieży, które wcześniej nie chorowały na WZW A,

osobom, które mają kontakt z żywnością (produkcja, dystrybucja), zatrudnionym przy odpadach komunalnych i płynnych nieczystościach, a także konserwacji urządzeń używanych w tym celu.

Aby ochrona była długotrwała, należy przyjąć dwie dawki szczepionki podawane w schemacie 0, 6 – 12 miesięcy.

Jak można się zarazić wirusowym zapaleniem wątroby typu B?



Wirusowe zapalenie wątroby typu B (czyli żółtaczka wszczepienna) jest jedną z najgroźniejszych i najpoważniejszych chorób zakaźnych.

Główną drogą zakażenia jest naruszenie ciągłości tkanek, a także wprowadzenie zakażonej wirusem HBV krwi.

Ryzyko zakażenia się WZW typu B można podzielić na związane z zabiegami medycznymi i nie medycznymi.

Ryzyko związane z zabiegami medycznymi to między innymi:

przeszczep zakażonej tkanki,

przetoczenie krwi lub preparatów krwiopochodnych zakażonych wirusem HBV,

badania diagnostyczne: gastroskopia, dializa,

wszelkie zabiegi związane z użyciem niesterylnych, zakażonych wirusem WZW typu B sprzętów, np. strzykawek, igieł.

Ryzyko związane z zabiegami niemedycznymi:

wizyta w salonie kosmetycznym, fryzjerskim, w gabinecie stomatologicznym, w salonie tatuażu,

używanie jednej igły, np. wśród narkomanów,

kontakt seksualny – zwłaszcza u homoseksualistów,

zakażona matka może zarazić płód lub małe dziecko – najczęściej do zakażenia dochodzi podczas porodu.

Również i w tym przypadku najskuteczniejszą metodą ochrony przez wirusem WZW typu B jest szczepionka. Nie można też zapomnieć o używaniu jednorazowego lub wysterylizowanego sprzętu medycznego.

Kto powinien się zaszczepić przeciwko WZW B?



Obowiązkowemu szczepieniu przeciwko WZW B podlegają:

noworodki i dzieci (zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych),

uczniowie szkół medycznych, którzy nie byli szczepieni przeciw WZW typu B,

osoby, które są szczególnie narażone na zakażenie w wyniku styczności z chorymi zakażonymi wirusem HBV, osoby pracujące w służbie zdrowia,

osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C.

Osoby, którym zaleca się szczepienie przeciwko WZW typu B:

pacjenci przygotowujący się do zabiegów medycznych,

dzieci i młodzież nie objęta dotąd szczepieniem,

osoby, którzy bardzo często zmieniają partnerów seksualnych.

