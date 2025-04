Wrocławscy aktywiści chcą zmiany w prawie. Walczą o to, aby pojawił się zapis, który umożliwiłby samorządom wprowadzenie szczepienia jako kryterium podczas rekrutacji do publicznych żłobków i przedszkoli. Jeśli ten pomysł przejdzie, rodzice, którzy będą chcieli posłać dziecko do żłobka czy przedszkola, będą musieli je wcześniej zaszczepić. O sprawie napisała „Gazeta Wrocławska”.

WHO ostrzega: Rekordowa liczba zachorowań na odrę. Powód? Nietrudno się domyślić...

Przedszkola tylko dla zaszczepionych dzieci

Obywatelski projekt ustawy został przygotowany przez aktywistę Roberta Wagnera i prawnika Marcina Kostka.

Zaniepokoiły nas ostatnie informacje o coraz większej liczbie nieszczepionych dzieci, szczególnie na odrę. Co chwilę mamy doniesienia o nowych ogniskach zapalnych tej choroby. Uważamy, że szczepienie dzieci jest dla naszego społeczeństwa bardzo ważne. Chcemy zadbać o bezpieczeństwo dzieci i nas samych – mówił w „Gazecie Wrocławskiej” Robert Wagner.

Podkreślił też, że teraz samorządy nie mogą wprowadzić szczepienia jako kryterium przy przyjmowaniu dzieci do placówek publicznych, bo nie pozwala na to prawo. „Dlatego chcemy to zmienić” – dodaje.

Żeby projektem zajęli się posłowie, musi podpisać się pod nim co najmniej 100 tysięcy osób. Inicjatorzy projektu mają już poparcie szefowej kliniki onkologii dziecięcej szpitala przy ul. Borowskiej we Wrocławiu, prof. Alicji Chybickiej.

Czy uda im się przeforsować projekt – czas pokaże.

Rekordowa liczba zachorowań na odrę

Światowa Organizacja Zdrowia WHO niedawno ostrzegała, że przypadki zachorowań na odrę w Europie osiągnęły rekordową liczbę. Według ich danych w czasie pierwszego półrocza 2018 roku odnotowano 41 tysięcy przypadków odry w Europie. To znaczy, że od stycznia do czerwca zachorowało na nią dwa razy więcej osób niż przez cały zeszły rok.

Eksperci podkreślają, że powodem jest coraz mniejsza liczba zaszczepionych dzieci. W Europie rośnie bowiem popularność ruchów antyszczepionkowych i kolejni rodzice decydują się, by nie szczepić dzieci. Skutki widać w statystykach WHO.

