Brytyjscy naukowcy stworzyli środek na bazie peptydu P 11-4, który regeneruje tkanki zęba. Rewolucyjna metoda terapii pozwoli uniknąć bolesnych zabiegów w gabinecie stomatologicznym. Odkrycie pozwoli skuteczniej zwalczać próchnicę we wczesnych etapach.

W Polsce choroba występuje powszechnie. Pacjenci często unikają leczenia w obawie przed borowaniem. Tymczasem zaawansowana próchnica prowadzi do przedwczesnej utraty zębów.

Preparat został opracowany przez zespół badaczy pod kierownictwem dr Amalii Aggeli. Po nałożeniu na zmienioną chorobowo tkankę zęba, płyn zmienia konsystencję. W miejscu zaatakowanym przez próchnicę tworzy się żelowa warstwa, która wiąże wapń. Dzięki temu możliwa jest regeneracja szkliwa.

Jeżeli wyniki testów z udziałem większej grupy badanych potwierdzą dotychczasowe rezultaty badań, preparat wynaleziony przez naukowców z Leeds zostanie wprowadzony na rynek w ciągu dwóch – trzech lat.

Nowoczesna metoda terapii przy użyciu płynu na bazie peptydu pozwoli zmienić zakorzeniony w świadomości społecznej pogląd, w myśl którego wizyta u dentysty nierozerwalnie wiąże się z bólem. Dzięki temu pacjenci chętniej będą odwiedzać stomatologa, co pozwoli im jak najdłużej zachować piękne i zdrowe zęby.

Źródło: Rzeczpospolita, 25.08.2011/np

