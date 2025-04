- Weź chłodny prysznic. Oparzoną skórę trzeba przede wszystkim ochłodzić. Nie trzyj skóry ręcznikiem – osusz ją przez delikatne dotykanie.

- Uśmierz ból. Po oparzeniu pojawia się silny ból i odczyn zapalny. Przeciwdziałaj im, biorąc dostępne bez recepty leki na bazie kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub paracetamolu.

- Regeneruj skórę. Smaruj poparzone miejsca maściami łagodzącymi z witaminą E, pantenolem lub alantoiną. Możesz też zastosować środki w sprayu – dzięki temu unikniesz dotykania podrażnionych miejsc.

- Nie przebijaj pęcherzy. Niesie to ze sobą ryzyko zakażenia. Poczekaj cierpliwie, aż płyn w bąblach się wchłonie albo one same pękną.

- Idź do lekarza. Gdy zauważysz, że twoje samopoczucie się pogorszyło (np. masz mdłości, wysoką gorączkę, jesteś oszołomiona), ból będzie bardzo silny albo pęcherze bardzo rozległe.

- Nawilżaj. Gdy skóra zacznie się łuszczyć, smaruj ją grubo silnie nawilżającymi balsamami.