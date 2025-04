Duński zespół Centrum Zaawansowanych Badań i Studiów Europejskich (Caesar) pod przewodnictwem Timo Strünkera odkrył, że w niektórych produktach, z których korzystamy na co dzień, jest obecnych wiele substancji hormonalnych, które mogą prowadzić do bezpłodności u mężczyzn. Podobne wnioski z badań zostały opublikowane w magazynie „EMBO Reports”.

Reklama

Czy jest się czego bać?

W Katowicach powstaje grupa wsparcia dla osób dotkniętych bezpłodnością

Groźne składniki

Chodzi przede wszystkim o 4–MBC (4-Methylbenzylcathinone) – chemiczny składnik obecny w filtrach UV chroniących przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego, a także bakterie inhibitora triklosan, które są składnikami past do zębów. Oba – zarówno metylobenzylidenokamfora, jak i bakterie inhibitora triklosan –niekorzystnie wpływają na spermę.

Strünker podkreśla, że w pastach do zębów i kosmetykach z filtrami UV znajdują się substancje podwyższające poziom wapnia w organizmie. Ten z kolei prowadzi do zmniejszenia ruchliwości plemników, które nie mają możliwości przebicia się do komórki jajowej.

Sprawa jest badana przez Komisję Europejską. Na wszelki wypadek warto jednak sprawdzić, czy nie mamy w domu past i kosmetyków z tymi składnikami.

Reklama

Niepłodność a bezpłodność - czy to synonimy?