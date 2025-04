Fot. Gyncentrum

Pomoc psychologa w leczeniu bezpłodności

Utrata pewności siebie i nieakceptacja własnego ciała, nieustanny stres, depresja, problemy w relacjach z partnerem, wzajemne obwinianie się – to tylko niektóre z problemów, z jakimi zmagają się osoby dotknięte bezpłodnością. Celem grupy wsparcia jest udzielenie tym osobom realnego wsparcia psychologicznego. Grupa wsparcia ma pomóc zarówno osobom dotkniętych bezpłodnością, jak i osobom, które obecnie poddają się terapii leczenia niepłodności i zapłodnieniu in vitro.

Katowicka grupa wsparcia będzie miejscem, w którym każdy będzie mógł wymienić się swoim doświadczeniem pod okiem psychologa i spotkać z osobą lub parą, która zmaga się z podobnym problemem. Organizowane warsztaty mają nauczyć jego uczestników akceptacji, radzenia sobie z problemem, ale także rozładowania stresu – przekonują organizatorzy.

Stres może powodować problemy z zajściem w ciążę

Stres szczególnie niebezpieczny jest dla kobiet starających się o dziecko, zarówno metodami naturalnymi, jak i in vitro. Z badań naukowców Uniwersytetu w Oxfordzie wynika, że kobiety żyjące w silnym stresie mają mniejszą szansę na zajście w ciążę od tych panujących nad swoimi emocjami. Wszystko przez wysoki poziom kortyzolu i enzymu alfa-amylazy. Z badań Brytyjczyków wynika, że kobiety mające wysoki poziom tego drugiego mają o 12% mniejsze szanse na zajście w ciążę.

Wrogiem numer 1 kobiet starających się o dziecko jest depresja. Często jej stopień jest porównywalny do depresji osób chorujących np. na nowotwór. Jak szacują psycholodzy, silną depresją dotknięte jest aż 20% kobiet starających się o dziecko.

Sama myśl o niepłodności u wielu kobiet powoduje silne reakcje emocjonalne objawiające się płaczem, bólem głowy, spłyconym oddechem, do tego często dochodzi silny stres związany z nieudanymi próbami, presją otoczenia i utratą poczucia własnej wartości.

Warsztaty w Katowicach mają pokazać kobietom, ale także ich partnerom jak minimalizować te problemy, będąc dla siebie wsparciem podczas terapii. Organizowana przez Gyncentrum grupa wsparcia będzie się zbierać co dwa tygodnie w Katowicach. Pierwsze spotkanie już 27 maja o godz. 17.00 w kompleksie Opolska 22 w Katowicach (sala konferencyjna A, I piętro). Zgłoszenia można wysyłać na adres: a.iskierka@gyncentrum.pl lub pod nr tel. 535 030 835.

