Czym jest bezpłodność?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „bezpłodność” jest trwałą niezdolnością do zostania rodzicem (zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn), której niestety nie można leczyć.

Jej przyczyną u kobiet może być na przykład zabieg usunięcia macicy, utrata funkcji jajników (wczesna menopauza, zabiegi usunięcia jajników w przebiegu chorób lub urazów), natomiast u mężczyzn, na przykład utrata jąder w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uszkodzenie nasieniowodów, będące np. powikłaniem operacji w zakresie miednicy-przepukliny czy po stanach zapalnych lub nowotworach.

Czym jest niepłodność?

Z kolei „niepłodność” – według WHO – jest niezdolnością do zajścia w ciążę czy spłodzenia dziecka, którą można leczyć. Niepłodnością nie jest jednak sytuacja, gdy para od miesiąca stara się o dziecko i nie doszło jeszcze do poczęcia. Dopiero po roku regularnego (dwa-trzy razy w tygodniu) współżycia bez żadnego zabezpieczenia, z nastawieniem na poczęcie, gdy nie dochodzi do zapłodnienia, stwierdza się niepłodność. Wówczas dana para zaczyna robić badania płodności i – w razie potrzeby – podejmuje leczenie. Mówimy o parze, bo niepłodność może dotyczyć nie tylko kobiety, ale również i mężczyzny.

Jakie mogą być przyczyny niepłodności?

Przyczyn niepłodności może być wiele. Wśród nich można wymienić:

styl życia (nieprawidłowa dieta, prowadząca do otyłości, palenie papierosów, siedzący tryb życia),

zaburzenia hormonalne ,

, czynniki środowiskowe (np. metale ciężkie lub substancje chemiczne, z którymi mężczyzna lub kobieta mogą mieć styczność w pracy),

choroby nowotworowe,

choroby tarczycy ,

, endometrioza (u kobiet),

stany zapalne jąder,

gruczołu krokowego lub pęcherzyków nasiennych (u mężczyzn),

zaburzenia układu odpornościowego (np. organizm kobiety może wytwarzać przeciwciała przeciw plemnikom mężczyzny, a nawet sam organizm mężczyzny może produkować przeciwciała dla niektórych składników własnego nasienia),

działania niepożądane leków ,

, stan psychiczny (np. stres, depresja).

Światowa Organizacja Zdrowia określiła niepłodność jako chorobę społeczną, która dotyczy osób w wieku rozrodczym i może prowadzić do zaburzeń w związku (poczucie winy, wzajemne obwinianie się partnerów). Jest to jednak choroba, którą można leczyć i w ogromnej ilości przypadków jej leczenie jest skuteczne.

