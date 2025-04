Pogoda aż kusi, aby wystawić blade ciało na słońce. Ale nim się na to zdecydujemy, weźmy pod lupę: pieprzyki, myszki, piegi i inne plamki. Kiedy znamiona na skórze trzeba leczyć? Przeczytaj!

Reklama

Kiedy znamiona na skórze mogą być groźne?

Nawet, jeśli masz mało znamion , kontroluj każde z nich minimum raz do roku (koniecznie przed latem lub wyjazdem do słonecznych krajów). Gdy twoją skórę zdobi wiele zmian barwnikowych, przeprowadzaj dokładne oględziny raz na kilka miesięcy. Zwracaj przy tym uwagę na to, czy któreś ze znamion:

Pojawiło się nagle lub zaczęło rosnąć. Zmienia kolor (ciemnieje, jaśnieje, czerwienieje, staje się białe, niebieskawe lub szare). Ma nieregularne (np. wystrzępione) brzegi lub nierówną powierzchnię. Swędzi, łuszczy się, krwawi lub coś się z niego sączy.

Jeśli zauważysz nietypowe objawy (te wymienione lub jakiekolwiek inne), idź szybko do dermatologa. Absolutnie nie usuwaj znamion domowym sposobem, czy u kosmetyczki. Musi to zrobić lekarz, by zbadać wyciętą tkankę pod mikroskopem. Tylko tak można stwierdzić, czy nie ma w niej komórek rakowych.

Kiedy powinnaś zdecydować się na usunięcie znamion?

Ocena znamion u lekarza jest bezbolesna i nie wymaga żadnego przygotowania. Trzeba jedynie odsłonić skórę i pokazać dermatologowi pieprzyki, myszki, plamki. Lekarz obejrzy je przy użyciu dermatoskopu (lupka z latarką). Jeśli coś wzbudzi jego podejrzenia, zmianę trzeba usunąć. Nie wpadaj jednak w panikę, ale też nie odkładaj zabiegu na później. Im wcześniej się upewnisz, czy wszystko jest w porządku, tym lepiej dla ciebie.

Czasem dermatolog zaleca usunięcie znamienia profilaktycznie. Robi to, gdy zmiana narażona jest np. na ocieranie przez pasek do spodni czy ramiączko od stanika. Takie mechaniczne podrażnienia powodują bowiem uszkodzenia komórek.

Dowiedz się więcej o zdrowym opalaniu:

8 powodów, dla których warto się opalać

Sprawdź, czy umiesz opalać się zdrowo?

10 faktów (i mitów) na temat czerniaka

Jak rozpoznać objawy udaru słonecznego?

Reklama

Na podstawie artykułu Diany Ożarowskiej-Sady z Przyjaciółki