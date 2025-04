Czym są bliźnięta pasożytnicze?



Bliźnięta pasożytnicze są podobne do bliźniaków syjamskich. Zasadniczą różnicą pomiędzy nimi jest to, że jeden bliźniak pasożytniczy jest kompletne zależny od drugiego.

Pasożytniczym bliźniakiem jest np. dodatkowa kończyna.

Dlaczego dochodzi do powstania zroślaków?



Najprawdopodobniej powstają one wskutek zaburzeń rozwoju embrionalnego podczas ciąży bliźniaczej jednojajowej, gdy podział zarodkowy jest późny i niecałkowity.

Jaka jest różnica między zroślakami a bliźniętami jednojajowymi?



Bliźnięta jednojajowe podczas ciąży w macicy rozwijają się jednocześnie. Płody są tej samej płci, a także maja taki sam materiał genetyczny oraz najczęściej wspólne łożysko.

Zroślaki (inaczej bliźnięta syjamskie) są zazwyczaj wynikiem błędów genetycznych. Podział zapłodnionej komórki jajowej nie następuje całkowicie w wyniku czego bliźnięta są zrośnięte różnymi częściami ciała.

Rodzaje bliźniąt syjamskich



Wyróżnia się:

bliźnięta zrośnięte dojrzale (diplopagus) – można je operacyjnie rozdzielić, po czym są zdolne do samodzielnego życia,

zroślaki asymetryczne (heteropagus) – jedno z bliźniąt jest rozwinięte szczątkowo, drugie może rozwijać się po operacyjnym usunięciu pierwszego,

(heteropagus) – jedno z bliźniąt jest rozwinięte szczątkowo, drugie może rozwijać się po operacyjnym usunięciu pierwszego, zroślaki symetryczne potworkowate – są praktycznie dodatkową częścią ciała. Gdy jeden z osobników jest mniejszy i zależny od drugiego, określa się go mianem "pasożyta" lub płodu pasożytniczego.

Bliźnięta syjamskie w zależności od lokalizacji połączenia



Nazwy, częstotliwość i rodzaje połączeń miedzy częściami ciała u niemowląt:

Thoracopagus – 40% klatka piersiowa, przepona, nadbrzusze,

Xiphopagus Omphalopagus – 34% wyrostek mieczykowaty, nadbrzusze, pępek,

Pygopagus – 18% pośladki, kość ogonowa, kość krzyżowa,

Ischiopagus – 6% kość krzyżowa, miednica, kończyny dolne,

Craniopagus – 2% czaszka, zatoki żylne.

Kiedy płód bliźniaczy może stać się pasożytniczy?



Którykolwiek z powyższych typów może stać się pasożytniczy, jeżeli jedno z bliźniąt umrze lub otrzyma niewystarczająco pokarmu podczas przebywania w macicy. Wtedy silniejszy „brat” pochłania słabszego. Wówczas zostaje on zlokalizowany wewnątrz naturalnych jam ciała drugiego osobnika – mówimy wtedy o postaci Fetus in feto.

Przypadki płodów pasożytniczych



Indie: Kumar Paswan posiadał osiem kończyn. Urodził się z przyrośniętymi członkami swojego nienarodzonego brata. Były one umiejscowione w okolicy brzucha chłopca. Kumar przeszedł operacje usunięcia zroślaka.

Neapol: pasożytniczy bliźniak jest przyrośnięty do brzucha swojego brata Januka Dev Ghimira , który urodził się z dodatkowymi kończynami. Nie przeszedł operacji.

, który urodził się z dodatkowymi kończynami. Nie przeszedł operacji. Dominikana: Rebeca Martinez miała zroślaka czaszkowego pasożytniczego. Operacja była skomplikowana, trwała ponad 13 godzin. Mimo starań Rebeca zmarła.

Występowanie zroślaków



Jest to jeden z najbardziej drastycznych przypadków bliźniąt, jaki zdarza się w medycynie. Anomalie tego rodzaju są niezwykle rzadkie, a procent martwych urodzeń zroślaków wynosi od 40 do 86%.

