„Dziś nie, bo głowa mnie boli”

Ból głowy, który powoduje rezygnację z seksu, zwykle przypisywany jest kobietom. Czasem uważany za „wymówkę”, sposób na unikanie partnera. Oczywiście takie sytuacje zdarzają się. Częściej jednak ból spowodowany jest napięciem psychicznym, stresem związanym ze zbliżeniem.

Może mieć on wiele bardzo różnych przyczyn, zarówno dotyczących partnera jak i problemów w pracy, w wychowywaniu dzieci, w każdej innej dziedzinie. Bywa, że jest po prostu wyrazem zwykłego zmęczenia i wskazówką, aby zwolnić tempo życia.

Na pewno warto porozmawiać ze sobą i razem spróbować znaleźć przyczynę dolegliwości. Często wzajemne zrozumienie oraz rozmowa, która daje poczucie bezpieczeństwa, wystarczą. Czasem konieczna jest pomoc psychologa.

Gdy napięcie rośnie

Tępy, szybko narastający ból głowy może pojawić się wraz z silnym podnieceniem seksualnym. Spowodowany jest skurczem mięśni karku, twarzy i czepca ścięgnistego (cieniutka warstwa mięśni pod skórą owłosioną głowy).

Trwa od 5 minut do 2 godzin, jeśli po jego wystąpieniu przerwie się współżycie. Jeżeli stosunek jest kontynuowany, ból może utrzymywać się do 48 godzin. Często takie same dolegliwości zakłócają następne zbliżenie, jeśli jest powtórzone po krótkiej przerwie.

Ból w najbardziej nieodpowiednim momencie

Pojawia się w czasie orgazmu lub tuż po nim. Podobnie jak ból związany z podnieceniem płciowym, znaczne częściej dotyczy mężczyzn. Jest nagły, ostry i silny. Obejmuje całą głowę lub umiejscawia się w jej tylnej części. Nasila się z każdym uderzeniem tętna. Może towarzyszyć mu uczucie nierównego bicia serca, jago zamierania, potykania się.

Ten rodzaj bólu związany jest ze znacznym wzrostem ciśnienia krwi w czasie orgazmu.

Czytaj też: Nie podniecam się

Bywa niebezpiecznie

Ból głowy występujący podczas aktywności seksualnej może świadczyć o poważnej chorobie. Dlatego zawsze warto porozmawiać o nim z lekarzem!

Jak już zostało wspomniane, seks, a zwłaszcza orgazm, wiąże się z nagłym i znacznym wzrostem ciśnienia krwi. Może być to szczególnie niebezpieczne dla osób z chorymi naczyniami krwionośnymi (tętniak, miażdżyca). Czasem prowadzi do krwotoku wewnątrz czaszki lub niedotlenienia mózgu. Skutki bywają tragiczne.

Co robić?

Nawroty bólu głowy rzadko występują przy każdym stosunku. Dlatego zwykle leczenie nie jest potrzebne. Należy przestrzegać zalecenia, aby przerwać współżycie po pojawieniu się bólu. Wtedy dolegliwości szybciej ustąpią i będą mniej uciążliwe. Jeżeli ból nawraca często i jest bardzo uciążliwy stosuje się długotrwałe, zapobiegawcze leczenie propranololem. Lek ten dostępny jest tylko na receptę.

Polecamy też: Problemy z atrybutem męskości

Reklama