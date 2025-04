Godziny wypełnione bólem głowy przytrafiają się 90 proc. ludzi. Jeśli taki dzień zdarza ci się raz na kilka miesięcy i jesteś w stanie poskromić ból tabletką przeciwbólową (np. zawierającą paracetamol, aspirynę lub ibuprofen), to nie wymaga on leczenia. Jeśli jednak z jego powodu łykasz na własną rękę więcej niż 10 tabletek miesięcznie, konieczna będzie wizyta u lekarza. Mówimy wówczas o bólu przewlekłym, który powinien być leczony, gdyż nie tylko pogarsza komfort życia, lecz także wpływa na kondycję całego organizmu. Nie tylko on jest jednak niebezpieczny. Istnieją dużo groźniejsze bóle głowy, które wymagają natychmiastowej wizyty u lekarza.

Na ten ból uważaj!

Niektóre bóle głowy sygnalizują bardzo poważne schorzenia i mogą realnie zagrażać życiu. Dlatego wymagają szybkiej pomocy medycznej. Mogą świadczyć m.in. o:

zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych - wskazuje na niego silny ból głowy połączony z gorączką i sztywnością karku;

- wskazuje na niego silny ból głowy połączony z gorączką i sztywnością karku; tętniaku mózgu - w tym przypadku silny ból połączony jest z zaburzeniami widzenia (np. podwójne widzenie), nudnościami, niekiedy utratą przytomności lub osłabieniem kończyn;

- w tym przypadku silny ból połączony jest z zaburzeniami widzenia (np. podwójne widzenie), nudnościami, niekiedy utratą przytomności lub osłabieniem kończyn; wstrząśnieniu mózgu - można go podejrzewać, gdy ból pojawił się po urazie głowy, towarzyszą mu zawroty głowy, senność, mdłości;

- można go podejrzewać, gdy ból pojawił się po urazie głowy, towarzyszą mu zawroty głowy, senność, mdłości; krwotoku podpajeczynówkowym - ten rodzaj bólu jest naprawdę wstrząsająco silny, towarzyszą mu omdlenia, mdłości, utrata przytomności;

- ten rodzaj bólu jest naprawdę wstrząsająco silny, towarzyszą mu omdlenia, mdłości, utrata przytomności; udarze mózgu - bólowi głowy towarzyszy osłabienie mięśni i po jednej stronie ciała, paraliż.

Niepokojące objawy

Samemu trudno jest niekiedy rozpoznać, z jakim bólem mamy do czynienia. Dlatego warto wiedzieć, jakie objawy towarzyszące bólowi głowy powinny nas skłonić do wizyty w szpitalu:

obrzęk twarzy, oczu;

nagła zmiana stanu psychicznego - np. gwałtowne przejście z radości w smutek lub lęk;

ból, który w ciągu sekund staje się nie do zniesienia (tzw. piorunujący ból głowy);

zaburzenia widzenia;

paraliż;

przekrwione oczy i widzenia aureoli wokół świateł;

sztywność karku;

wysoka gorączka.

Jakie są najczęstsze przyczyny bólu głowy?

