Rwa kulszowa (nazywana również często zapaleniem korzonków) dotyczy lędźwiowej części kręgosłupa. Korzonki, czyli korzenie nerwowe to nic innego jak włókna nerwowe, wchodzące w skład rdzenia kręgowego. Są bardzo delikatne i wrażliwe, dlatego nawet niewielki ucisk na nie skutkuje ostrym bólem. Może też prowadzić to do zaburzeń czucia i zmniejszenia ruchomości kręgosłupa, do tego stopnia, że problemem jest np. siedzenie przez krótki czas w jednej pozycji.

Ból jest zwykle jednostronny, nagły, promieniuje niżej, nawet nogi, bo nerw kulszowy odchodzi od dolnej części rdzenia kręgowego, prowadzi przez pośladek, tylną część uda i podudzia aż do stopy. Chory może odczuwać drętwienie, mrowienie, czasem dochodzi nawet do chwilowego porażenia lub niedowładu mięśni. Ból jest na tyle mocny, że zazwyczaj nie można chodzić, a jedyną ulgę przynosi leżenie na plecach z lekko ugiętymi nogami.

Poznaj przyczyny

Przyczyny rwy kulszowej mogą być bardzo różne, ale ich rozpoznanie jest ważne, bo umożliwi zapobieganie nawrotom tej bolesnej dolegliwości.

zmiany chorobowe kręgosłupa, w tym dyskopatia – najczęściej w wyniku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa może dojść do uwypuklenia się dysku (krążka międzykręgowego) na wysokości odcinka lędźwiowego. Nie tylko zaczyna on wystawać i nie tworzy z pozostałymi jednej osi kręgosłupa, ale zarazem na krawędziach trzonów kręgowych mogą tworzyć się tzw. wyrośla kostne. To właśnie one uciskają nerw kulszowy

zmiany reumatyczne kręgosłupa – rwa kulszowa może mieć podłoże reumatyczne. W takim przypadku konieczne jest wykonanie badań (w tym m.in. morfologii krwi z oznaczeniem CRP i OB, badań biochemicznych krwi oraz obrazowych: prześwietlenia RTG i USG)

stany zapalne np. w obrębie tkanek miękkich, które mogą prowadzić do zmian w krążkach międzykręgowych

przeciążenie kręgosłupa lub źle dobrana do naszego stanu zdrowia aktywność fizyczna – chodzi o nieprawidłową pozycję ciała w trakcie wykonywania codziennych czynności, również w trakcie siedzenia (np. garbienie się) czy dźwigania (podnoszenie cięższych przedmiotów lub schylanie się po rzeczy bez uginania nóg w kolanach). Atak rwy kulszowej może nastąpić też w wyniku zbyt intensywnego wysiłku fizycznego, zwłaszcza gdy na co dzień prowadzimy raczej siedzący tryb życia. W obu przypadkach dochodzi do nadwyrężenia krążków międzykręgowych i pojawia się ucisk na nerw kulszowy (podobnie jak ma to miejsce w przypadku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i dyskopatii).

przewianie lub wychłodzenie organizmu – do tego typu sytuacji dochodzi najczęściej, gdy skóra ma styczność z zimnem, np. w trakcie wietrznej i deszczowej pogody, kiedy spocimy się i mokra koszulka dotyka do naszego ciała, rzadziej gdy podczas upału wejdziemy do zimnej wody

źle zbilansowana dieta – bardziej narażone na atak rwy kulszowej są osoby, których dieta uboga jest w witaminy i minerały. Przede wszystkim chodzi o niedobory wapnia i witaminy D.

Jak leczyć rwę kulszową?

W pierwszej kolejności pomogą leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i rozluźniające mięśnie. Chory przez kilka dni powinien przed wszystkim leżeć, najlepiej na twardym materacu lub podłożu, z lekko ugiętymi nogami, by w ten sposób odciążyć kręgosłup. Można również ogrzewać plecy, np. przy pomocy termoforu lub maści rozgrzewającej. Po kilku dniach, gdy najbardziej intensywny ból minie, można zacząć wykonywać ćwiczenia na rwę kulszową, które sprawią, że atak szybciej minie.

