Implant zęba to rozwiązanie dla osób, które z jakiegoś powodu straciły ząb (lub kilka zębów) i nie zamierzają zakładać protezy. To usługa, która w ostatnich latach bardzo zyskuje na popularności. Coraz więcej osób przykłada uwagę do skutków braku uzębienia. Nie chodzi tylko o idealny uśmiech. Brak zęba oznacza problemy z wymową, gryzieniem oraz przesuwanie się innych zębów. Implanty pozwalają temu zapobiec.

Implant zęba - co to jest?

Implant zęba to sztuczny korzeń, który wszczepia się w miejsce utraconego zęba. Wykonany jest najczęściej z tytanu, który jest bardzo wytrzymałym oraz bezpiecznym dla zdrowia i niewywołującym alergii materiałem. Wiele osób myli implant z protezą. Różnica jest jednak ogromna.

Różnica pomiędzy implantem zęba a protezą zębową

Proteza zębowa jest elementem ruchomym. Zakłada się ją na dziąsła np. za pomocą kremu do klejenia. Implant z kolei umieszcza się w kości za pomocą specjalnej śruby. Po jakimś czasie naturalnie łączy się z tkanką kostną.

Kolejna różnica to tworzywo. Proteza wykonana jest zwykle z akrylu lub porcelany. To znacznie mniej trwały materiał niż tytan, z którego zbudowana jest większość implantów. Nie bez znaczenia jest również cena. Proteza jest znacznie tańszym sposobem na uzupełnienie brakującego uzupełnienia niż implant.

Na czym polega wszczepienie implantu zęba?

Przed rozpoczęciem wszczepienia wykonuje się pantomogram, czyli panoramiczne zdjęcie zębów, szczęki, żuchwy i stawów skroniowo-żuchwowych. Chodzi o to, aby dokładnie sprawdzić, czy w danym miejscu możliwe jest umieszczenie korzenia.

Pierwszy etap wszczepienia implantu zęba to wywiercenie otworu, w którym umieszczony zostaje implant. Może to być kość szczęki lub żuchwy. Zabieg może trwać nawet kilka godzin i odbywa się w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

Po około 3-6 miesiącach, gdy implant zrośnie się z kością, następuje drugi etap.To umieszczenie w implancie śruby, która ma zadanie przyśpieszyć proces gojenia. Zwykle trwa to około 2-3 tygodnie. Po nim następuje ostatni etap, czyli założenie korony (sztucznego zęba) o odpowiednim kształcie i kolorze. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka typów korony.

Najpopularniejsze korony mocowane na implant zęba:

Korony akrylowe - najbardziej zbliżone kolorem do naturalnego zęba. Nie jest to jednak najtrwalszy materiał, więc sprawdza się raczej jako tymczasowe rozwiązanie.

Korony metalowe licowane akrylem - przednia część korony wykonana jest z materiału imitującego ząb, tylna zaś z metalu. Również zaliczają do tymczasowych rozwiązań. Są nietrwałe i wyglądają niestetycznie. Mało komu zależy na widocznym fragmencie metalu.

Korony porcelanowe licowane na metalu - bardzo wytrzymałe i dobrze imitujące naturalne zęby.

Korony pełnoceramiczne cyrkonowe - Niezwykle wytrzymałe i nie różniące się wyglądem od naturalnych zębów.

Implant zęba - wskazania i przeciwskazania

Implant zęba można wykonać zarówno u osób, u których występuje brak jednego zęba, jak i kilku. Przyczyny braku uzębienia mogą być różne. Zdarza się, że jest to efekt próchnicy lub paradontozy. Czasami zęby zwyczajnie się nie wykształcają.

Zabieg wszczepienia implantu znacznie poprawia jakość życia chorego, który wcześniej z powodu braku uzębienia mógł narzekać na bóle głowy, zaburzenia zgryzu, zmianę kształtu twarzy, problemy z wymową czy jedzeniem. Niestety, istnieje grupa pacjentów, u których niemożliwe jest wykonanie wszczepienia implantu.

Bezwzględne przeciwskazania do wszczepienia implantu:

ciąża,

cukrzyca,

choroby nowotworowe,

młody wiek pacjenta, u którego wciąż trwa rozwój zębów.

Istnieją również schorzenia, które mogą utrudniać przyjęcie implantu przez organizm. Poniższe dolegliwości nie są bezwzględnymi przeciwskazaniami, jednak przed planowanym wszczepieniem implantu dobrze jest skonsultować tę decyzję z lekarzem prowadzącym. To:

osteoporoza,

paradontoza,

choroby psychiczne,

bruksizm, czyli zgrzytanie zębami,

wady serca,

choroba Parkinsona,

choroby szpiku kostnego.

Implant zęba - cena



Wszczepienie implantu zęba nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent, który zamierza wykonać implant, musi się liczyć ze sporym wydatkiem, który lekarz nie zawsze jest w stanie określić podczas pierwszej wizyty.

Ostateczna cena wszczepienia implantu zależy od wielu czynników (m.in. użytych materiałów, badań dodatkowych, doświadczenia lekarza). Cena implantu może się więc wahać od 2,5 tys. zł do nawet 6-7 tys. zł za jeden ząb.

