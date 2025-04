Pierwsze zęby pojawiają się sukcesywnie i równie stopniowo wypadają, ustępując miejsca zębom stałym. Wiele osób zaskakuje fakt, ile jest zębów mlecznych - zapominają, że dzieci nie posiadają zębów trzonowych, jedynie 10 zębów „górnych” i 10 zębów „dolnych”: siekacze, kły i przedtrzonowe.

Kiedy wypadają mleczaki

Mleczne zęby wypadają najczęściej pomiędzy 5. a 14. rokiem życia, ale niektóre z nich pozostają z właścicielem nawet dłużej. Wiele zależy od tego, kiedy zaczęły się wyrzynać - warto zerknąć na kalendarz ząbkowania dziecka. Niekiedy „piątki” potrafią wypaść dopiero ok. 20 roku życia.

Jak wypadają mleczaki

Mleczaki tuż przed wypadnięciem są rozchwiane (i jest to normalne, w odróżnieniu od takiego objawu w przypadku zębów ludzi dorosłych). Zęby mleczne posiadają obręcz zęba - wałeczek szkliwa otaczający koronę, a ich korzenie są mniejsze i cieńsze. Zęby mleczne od stałych różni też kolor: te pierwsze są śnieżnobiałe, zaś drugie – żółtobiałe.

Dbanie o mleczaki chroni przed próchnicą

O mleczaki należy dbać - moment pojawienia się pierwszego zęba sygnalizuje, że czas zakupić pierwszą szczoteczkę do zębów i pastę dedykowaną niemowlakom. Eksperci polecają pasty bez fluoru, a gdy dziecko umie już wypluwać, czyli ok. 3. roku życia, pasty dostosowane do wieku dziecka z fluorem (ok. 1000 ppm).

Zaatakowane próchnicą zęby mleczne, mogą zarazić zęby stałe i wypaść zbyt wcześnie, a przez to zostawić za dużo miejsca w szczęce dla zębów stałych. Efektem tego mogą być krzywe zęby w przyszłości. Pamiętaj, że nawet jeśli nie dzieje się nic niepokojącego, pierwsza wizyta u dentysty zalecana jest między 18. a 24. miesiącem życia dziecka.

Jak dbać o mleczaki

Dzieci karmione mlekiem matki, nie powinny mieć problemów z dziąsłami ani mlecznymi ząbkami – mleko matki nie ma bowiem w swoim składzie substancji, mogących wywołać próchnicę. Ryzyko zaczyna się, gdy zaczyna się etap rozszerzania diety niemowlaka.

Pielęgnacja zębów u dzieci ma wiele aspektów – są to przede wszystkim:

dokładne szczotkowanie ząbków,

odpowiednia dieta (ogranicz dziecku słodycze),

nauczenie dziecka picia z kubeczka (zamiast przez smoczek).

Ważne: pamiętaj, aby po samodzielnych próbach szczotkowania zębów przez dziecko, domyć mleczaki maluchowi. Rodzic powinien myć zęby dziecka nawet do ok. 8 roku życia, a raczej: tak długo, aż dziecko samo nie wypracuje odpowiednich ruchów, pozwalających na dokładną higienę jamy ustnej.

