Fotel dentystyczny – centralny punkt gabinetu



Żaden gabinet dentystyczny nie może funkcjonować bez specjalnego fotela, na którym podczas wizyty siedzi pacjent. Producenci oferują wiele modeli takich mebli. Najprostsze, a zarazem najtańsze, nie mają nożnego sterowania wysokością (podnoszenie, opuszczanie), ani żadnych udogodnień, jak lampy, spluwaczki. Ten rodzaj foteli spotyka się już rzadziej w gabinetach.

Obecnie właściciele gabinetów dbają o to, by standard usług był jak największy. Wyposażenie ma być również na wysokim poziomie. Pacjent ma czuć się komfortowo, a dentysta ma mieć niemalże wszystko pod ręką.

Możemy wyróżnić fotele nazywane unitami. Na ich wyposażenie składają się:

Reklama

fotel dla pacjenta (regulacja wysokości, nachylenia oparcia),

stolik dla lekarza z zamontowanymi 4-5 narzędziami,

lampa,

ssak,

tzw. spluwaczka, czyli niewielka umywalka z kranem do dyspozycji pacjenta.

Unity charakteryzują się wysokim standardem, parametrami technicznymi. Stolik dla lekarza daje możliwość sterowania narzędziami za pomocą elektronicznej klawiatury.

Na rynku dostępne są również topazy, które przewyższają swym standardem omówione unity. To najbardziej zaawansowane technicznie oprzyrządowanie, które umożliwia pracę nawet przez całą dobę bez przerwy. Wśród licznych funkcji tych urządzeń można wymienić chociażby możliwość zaprogramowania maksymalnych obrotów mikrosilnika, przeglądarkę RTG i system przypominający o konieczności smarowania turbiny.

Gabinet dentystyczny. Fot. Fotolia

Nie tylko wiertła…



Niektórych narzędzi dentysta używa podczas każdej wizyty – to lusterko i pinceta stomatologiczna. Poza tym dentysta wykorzystuje w swej pracy nakładacz stomatologiczny, kleszcze, zgłębnik, upychadło i łopatkę stomatologiczną.

Powszechnie uważa się, że dentysta do leczenia zębów używa wierteł. Ale czy to wszystko? W każdym gabinecie muszą być kątnice (na mikrosilnik lub turbinowe), prostnice, piaskarki. Poza tym niezbędne są też ssaki, które usuwają nadmiar gromadzącej się w jamie ustnej śliny.

Narzędzia dentystyczne. Fot. Fotolia

Zobacz też: Sedacja - gaz rozweselający u dentysty

Wypełnienia. Czego potrzebuje dentysta?



W przypadku ubytku w zębie lekarz może początkowo zastosować jedynie lekarstwo lub od razu plombę. Do wypełnienia zęba używa się różnych substancji. Wybór tej właściwej zależy chociażby od rodzaju ubytku, z którym mamy do czynienia. Inne wypełnienie będzie zastosowane w zębie bocznym, a inne w przednim. Wypełnienia możemy podzielić na tymczasowe, dla dzieci, utwardzane chemicznie lub światłem. Niekiedy dentysta musi użyć specjalnego cementu, który ma za zadanie chronić miazgę zębową.

Higiena – ważna dla dentysty i pacjenta



W gabinecie dentystycznym dbałość o higienę to podstawa. Do jednorazowych akcesoriów dentystycznych zalicza się m.in. rękawiczki (dentysta zawsze powinien je mieć), gaziki, serwety stomatologiczne, kompresy, kubeczki na wodę, maseczki na twarz. Poza tym wszelkie narzędzia zostają poddane dezynfekcji.

Co jeszcze?



W swej pracy dentyści wykorzystują również kamery stomatologiczne, dzięki którym i oni, i pacjenci mogą zobaczyć jak dokładnie wygląda uzębienie i jaki jest jego stan. Poza tym trudno obecnie znaleźć gabinet, w którym nie byłoby aparatury do RTG, laków, lakierów.

Reklama

Wiertło. Fot. Fotolia

Zobacz też: Jak walczyć z dentofobią u dziecka? (galeria)