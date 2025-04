Zwykły przytrafia się każdemu. Większość z nas radzi sobie z nim, biorąc przeciwbólowe leki czy przesypiając dolegliwości. Ale czasem, choć objawy również dotyczą głowy, są nietypowe. Co wtedy robić?

Rwanie w oku

...ból nasila się przy gwałtownych ruchach głowy i pochylaniu. To może być wynik podwyższonego ciśnienia w gałce, ale i objaw rozwoju jaskry. Idź do okulisty! To konieczne nie tylko dlatego, by zmierzyć ciśnienie wewnątrz gałki i wykluczyć jaskrę. Bóle głowy promieniujące od oczu mogą wynikać z niewłaściwego dobrania szkieł korekcyjnych, wady wzroku albo sygnalizować niezwiązane bezpośrednio ze wzrokiem choroby, np. cukrzycę czy problemy hormonalne.

Ból promieniujący do ucha

...nasila się, gdy leżysz, jest pulsujący i rozpierający. Mogą mu towarzyszyć zawroty głowy i problemy ze słuchem. Objawy takie mogą świadczyć o zapaleniu ucha środkowego. Idź do lekarza, bo prawdopodobnie konieczna będzie terapia antybiotykami.