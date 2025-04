Problemy z kolanem

Kolano to obszar naszego ciała szczególnie narażony na choroby, urazy i inne patologie. Staw kolanowy dźwiga ciężar całego ciała, łatwo dochodzi do jego przeciążenia i zmian zwyrodnieniowych. O czym może świadczyć ból, obrzęk lub zaczerwienienie kolana? Dowiedz się, jakie choroby dotykają kolano i kiedy udać się do lekarza, żeby zapobiec niechcianym powikłaniom.