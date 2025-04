Domowe zabiegi mogące pomóc usunąć ból stawów



Masaże – pomagają rozluźnić mięśnie (napinamy je, wykonując czynność w jednej pozycji), kojąco działają na bolące stawy i pozwalają zmniejszyć opuchliznę. Trzeba pamiętać, żeby wykonywać je właściwe, by nie pogłębiać urazu. Terapia ciepłą i zimną wodą. Zimny okład pomaga usunąć opuchliznę i jest nieoceniony w leczeniu stanów zapalnych. Ciepły prysznic lub termofor koją ból. Każda osoba inaczej może jednak reagować na zastosowaną terapię. Powrót do babcinych metod: okłady z liści kapusty. Warzywo to zawiera składniki, które zmniejszają obrzęki stawów.

Pomocne apteczne specyfiki



W aptekach znajdziemy dużo lekarstw, które wspomagają regenerację stawów, łagodzą stany zapalne i uzupełniają dietę w składniki odżywcze. Pomocne preparaty to:

Glukozamina – powoduje zahamowanie zmian zwyrodnieniowych. Po okresie 6-8 tygodni należy zrobić miesięczną przerwę i powrócić do kuracji. Kolagen – jest składnikiem tkanki łącznej w stawach, skórze i paznokciach. Odbudowuje i wzmacnia stawy. Możemy go stosować cały czas. Kwas hialuronowy – wspomaga leczenie ubytków stawów i tkanek, a co najistotniejsze mazi stawowej chroniącej stawy przed tarciami; nawilża też chrząstkę stawową. Dzika róża – jest bogata w witaminę C i bioflawonoidy, pomocne w chorobie zwyrodnieniowej stawów i problemów reumatycznych.

Właściwa codzienna dieta wzmocni nasze stawy



Codzienna dieta powinna zawierać owoce i warzywa – w szczególności te bogate w antyoksydanty zwalczające wolne rodniki. Zapobiegają one rozwojowi dolegliwości reumatycznych. Zawarta w nich witamina C niezbędna jest do wytwarzania kolagenu, który odpowiada za kondycję kośćca. Dzięki niej stawy są bardziej odporne na uszkodzenia.

Należą do nich: kapusta, brokuły, buraki, żurawina, cytrusy, owoc dzikiej róży.

Kolejnym ważnym składnikiem naszej diety powinny być ryby i oliwa, które są cennym źródłem kwasów omega-3 (poprawiają ruchliwość stawów). Dostarczają dodatkowo witaminy D, która ułatwia przyswajanie wapnia i działa przeciwzapalnie.

Spożywając produkty nabiałowe dostarczamy pełnowartościowego białka, który buduje chrząstke stawową. Jest też źródłem wapnia, który tworzy kości.

W celu zapobiegnięciu otyłości zaleca się spożywanie ziół (kurkumy, anyżu, goździków, mięty, szałwii) oraz produktów pełnoziarnistych. Zioła zawierają siarkę zwalczającą stany zapalne, jednocześnie przyspieszającą przemianę materii. Produkty pełnoziarniste dzięki błonnikowi ułatwiają usuwanie toksyn i zbędnych kilogramów.

Czego należy unikać w diecie? Przede wszystkim chipsów, gotowych dań, które są bogate w konserwanty i ulepszacze destrukcyjnie wpływające na stawy, alkoholu i kofeiny (wypłukują wapń oraz inne pierwiastki z kości), czerwone mięso spożywane częściej niż raz w tygodniu (sprzyja stanom zapalnym).

