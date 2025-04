Czym jest wysiłkowy ból głowy?

Przyczyny wysiłkowego bólu głowy nie są dokładnie znane. Podejrzewa się, że może mieć on związek ze zmianami ciśnienia wewnątrzczaszkowego lub z rozszerzaniem się naczyń krwionośnych w obszarze głowy.

Pojawiają się także opinie, że powysiłkowy ból głowy może mieć związek ze spadkiem poziomu cukru we krwi.

Zobacz też: Ból głowy po alkoholu

Jak rozpoznać ten ból?

Ból powysiłkowy pojawia się od 5 minut do nawet 2 dni po wysiłku. Ma charakter pulsujący najczęściej jest jednostronny ale u niektórych bywa obustronny. Dotyczy głownie okolicy czoła, potylicy czasem karku.

Najczęściej tego typu ból pojawia się po takich aktywnościach jak: bieganie, pływanie, wiosłowanie, gra w tenisa czy podnoszenie ciężarów. Częściej obserwuje się tę dolegliwość, jeśli ćwiczeniom towarzyszy wysoka temperatura powietrza w otoczeniu oraz kiedy wysiłek wykonywany jest wysoko nad poziomem morza. U części chorych objawy wywołuje tylko jeden rodzaj wysiłku.

Zobacz też: Czy pogoda ma wpływ na ból głowy?

Co zrobić, aby uniknąć tego typu dolegliwości?

Reklama

Przede wszystkim przed właściwym treningiem czy ćwiczeniami należy powoli, ale dobrze się rozgrzać. Dużo rozciągania mięśni oraz stopniowe zwiększanie wysiłku zmniejszają ryzyko wystąpienia bólu głowy. Zadbaj o dobre nawodnienie w trakcie ćwiczeń. Pij dużo wody mineralnej lub napojów wieloelektrolitowych dla sportowców. Jeśli zaczynasz uprawiać jakiś sport, daj swojemu organizmowi czas na przyzwyczajenie się do nowego wysiłku. Zacznij od półgodzinnego treningu pierwszego dnia i stopniowo intensyfikuj swoje ćwiczenia z każdym dniem. Nie zaczynaj od razu od bardzo wyczerpującego treningu. Niektórym osobom pomaga przyjęcie małego węglowodanowego posiłku przed lub zaraz po wysiłku. Może to być na przykład jakiś słodki owoc lub batonik zbożowy z czekoladą. Jeśli jeden rodzaj sportu powoduje wystąpienie u Ciebie dolegliwości, spróbuj innego. Zamień grę w tenisa na przykład na pływanie. Nowe hobby może nie wywoływać powysiłkowego bólu głowy. Tak jak nie zaczynaj bardzo intensywnie, tak samo staraj się kończyć swój wysiłek fizyczny stopniowo, unikaj gwałtownego spoczynku.

Reklama

Czy to można leczyć?

W leczeniu pierwotnego wysiłkowego bólu głowy stosuje się niesterydowe leki przeciwzapalne. Szczególnie duże znaczenie ma indometacyna przyjmowana na kilka minut przed planowanym wysiłkiem fizycznym.

Należy pamiętać, że jeśli ból po wysiłku pojawia się po raz pierwszy, jest bardzo silny, towarzysza mu inne objawy, należy zgłosić się do lekarza, aby wykluczyć inne możliwe przyczyny tych dolegliwości.