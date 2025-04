Wyroby z plastiku, w tym także butelki i pojemniki na żywność mogą zawierać związek chemiczny, zwany bisfenolem A (BPA). Istnieją opinie, że jest szkodliwy dla ludzi, a zwłaszcza dzieci. Jednak to stwierdzenie napotyka się także z krytyką. Czy dowiemy się jak jest naprawdę?

BPA jest jednym ze związków chemicznych, wykorzystywanych do produkowania tworzyw sztucznych i żywic. W połączeniu z innymi substancjami i związkami chemicznymi służy otrzymywaniu poliwęglanu, czyli znanego dobrze wszystkim twardego, przezroczystego tworzywa z którego wytwarzane są plastikowe naczynia, butelki, soczewki okularów, nietłukące naczynia dla dzieci, butelki dla niemowlaków, oraz plastikowa część smoczka (z którego BPA migruje do części lateksowej lub silikonowej – większą migrację bisfenolu zaobserwowano w przypadku smoczków lateksowych).

Uważa się, że z tych wszystkich wymienionych przedmiotów mogą uwalniać się, małe ilości bisfenolu A i migrować do wody lub pokarmu. Ma to jednak miejsce wtedy gdy na plastik z BPA działa wysoka temperatura. Środowiska medyczne przestrzegają przed użytkowaniem przedmiotów zawierających BPA, z tego powodu, że być może zwiększają ryzyko: wystąpienia wad cewy nerwowej (bezmózgowie, rozszczep kręgosłupa, przepuklina oponowo-rdzeniowa) u płodu i innych wad wrodzonych, wówczas gdy ciężarna była narażona na działanie bisfenolu A; pojawienia się chorób układu nerwowego u dzieci oraz później zaburzeń zachowania, nadaktywności, depresji, przedwczesnego dojrzewania i zaburzeń płodności; chorób nowotworowych i cukrzycy.

Jednak wpływ bisfenolu A nie został ostatecznie potwierdzony. Badania jakimi dysponuje świat nauki zostały przeprowadzone jedynie na zwierzętach, zatem przypuszcza się że BPA może przynosić szkody zdrowotne u człowieka. Uznano, że substancja ta wywiera działanie podobne do estrogenów, w związku z czym może być przyczyną patologii w układzie rozrodczym i gospodarce hormonalnej. W związku z tym także WHO nie wyraziło pozytywnych opinii na temat butelek z BPA. W wielu krajach zabroniono używać tego rodzaju butelki, a Komisja Europejska wprowadziła w marcu tego roku zakaz używania tworzyw z BPA do produkcji butelek dla dzieci. W Kanadzie BPA uznano za substancję toksyczną.

Medycy uważają, że ostrożności nigdy za wiele. Nic nie stoi na przeszkodzie byśmy wybierali dla dzieci butelki z tworzyw nie zawierających BPA oraz butelki szklane. Przesłanki na temat tego, czy bisfenol jest toksyczny, środowisko medyczne musi traktować jako poważne, zwłaszcza gdy chodzi zdrowie najmłodszej części populacji. Zaznacza się jeszcze, że BPA może migrować do pokarmu w butelce lub innym naczyniu, wówczas gdy jest ono wlewane gorące. Nie uznano jednak, że ta ilość bisfenolu, która przedostaje się do napojów lub mleka była silnie toksyczna.