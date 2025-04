Zgrzyt, zgrzyt, zgrzyt



Bruksizm jest chorobą, która polega na mimowolnym, nieświadomym zaciskaniu i tarciu zębami o siebie. Chorobę tę zalicza się do parasomii (zaburzeń snu). Jeżeli uważamy, że to nic takiego, to badania pokazują, że nacisk na zęby podczas zgrzytania jest dziesięciokrotnie większy niż podczas przeżuwania pokarmów. Ma to ogromny wpływ na zdrowie.

Bruksizm przyczynia się do uszkodzeń zgryzu i zębów – niszczy szkliwo oraz przyczynia się do urazów skroniowo-żuchwowych.

Warto zdawać sobie sprawę, że pękające szkliwo pod wpływem silnego tarcia może zacząć odpadać dużymi fragmentami i odsłaniać zębinę. Zębina natomiast jest strukturą wewnętrzną zęba, bardzo mocno unerwioną i w większym stopniu podatną na działanie bodźców zewnętrznych.

Przyczyny zgrzytania



Niestety, nie ma potwierdzonych badań wyjaśniających jednoznaczną przyczynę zgrzytania zębami.

Według specjalistów wpływ na tę chorobę ma wiele czynników, takich jak:

stres;

wady zgryzu;

nieodpowiednie wyprofilowanie uzupełnienia ubytków;

nieprawidłowo dobrane kształty mostków, koron lub protez;

nieodpowiednie działanie ośrodków korowych i podkorowych mózgu, które odpowiadają za ruchy żuchwy.

Efekty bruksizmu



Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że cierpimy na to schorzenie. Jeżeli nikt nam nie powie, że podczas snu zgrzytamy zębami, to dopiero silny ból powiadomi nas, że coś nam dolega.

Z pewnością do niepokojących objawów, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, są zmiany w jamie ustnej: starte zęby, krwawienie dziąseł podczas mycia, obnażone korzenie zębów czy obniżanie się dziąseł – ubytki klinowe. Ponadto przy zgrzytaniu zębami występuje ból i przerost w okolicy przyczepów mięśni żwacza i skroniowego. Dodatkowo osoba cierpiąca na bruksizm może uskarżać się na bóle karku, pleców, głowy i brzucha oraz mieć problemy ze słuchem i w produkcji śliny.

Jak leczyć bruksizm?



Leczenie bruksizmu jest niezwykle trudne, gdyż przyczyny tej choroby nie są jednoznaczne. Próby wyleczenia się ze zgrzytania zębami polegają na zażywaniu leków uspakajających lub poddawanie się psychoterapii. Niestety, działania te często nie przynoszą upragnionego rezultatu.

Inną metodą jest zakładanie podczas snu na uzębienie górne szynę relaksacyjną lub całkowite wyrównanie zgryzu aparatem ortodontycznym.

Dobrą metodą w walce z bruksizmem jest relaks – słuchanie uspakajającej muzyki, spacery i fizykoterapia. Ta ostatnia forma relaksu polega na wykonaniu profesjonalnego masażu stawów skroniowo-żuchwowych.

Jeśli nie leczysz bruksizmu…



Jeżeli niczego nie będziemy robić, choroba może doprowadzić do całkowitego rozchwiania zębów, starcia szkliwa i koron zębowych, aż do poważnych zmian zwyrodnieniowych w stawach skroniowo-żuchwowych.

Co więcej, chory poddający się stresowi może cierpieć na inne, poważne dolegliwości, takie jak: choroby układu krążenia, zaburzenia trawienia, obniżenie odporności, alercie czy nerwice. Dlatego tak istotne jest, by nie bagatelizować pierwszych objawów i skonsultować się z dentystą.

