Brytyjski wariant koronawirusa przeważa aktualnie również w Polsce. Prawie 90% próbek wymazów pod kątem COVID-19 zbadanych przez badaczy z Laboratorium Diagnostyki COVID-19 Instytutu Genetyki Człowieka PAN zawierało brytyjski wariant koronawirusa (oznaczany też jako B.1.1.7).

Według specjalistów powstawanie nowych mutacji wirusów jest naturalnym zjawiskiem, jednak w przypadku SARS-CoV-2 celem tych zmian stali się ludzie młodsi.

Wszystkie organizmy żywe są poddawane naturalnej selekcji. To samo dotyczy wirusów, mimo że trudno je zaliczyć do świata ożywionego. Im patogenny gatunek jest bardziej zaraźliwy, tym szybciej się rozprzestrzenia i odnosi większy sukces ewolucyjny, ponieważ taki gatunek zyskuje zdolność do zasiedlenia nowych grup żywicieli, w tym przypadku osób młodszych

- wyjaśnia prof. Andrzej Pławski, kierownik Laboratorium Diagnostyki COVID-19 w Polskiej Akademii Nauk.