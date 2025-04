Celiakia to choroba związana z nietolerancją glutenu - białka obecnego w ziarnach niektórych zbóż (np. żyta, pszenicy, jęczmienia). To niebezpieczna choroba, która prowadzi do poważnych problemów trawiennych i niedoborów pokarmowych. Przeczytaj, co powinnaś wiedzieć o tej chorobie:

Czym jest celiakia?

W przebiegu choroby na skutek kontaktu z glutenem dochodzi do nieprawidłowej reakcji autoimmunologicznej organizmu, która prowadzi do zaniku kosmków jelitowych błony śluzowej jelita cienkiego. Konsekwencją tego są zaburzenia trawienia i wchłaniania, a co za tym idzie niedobory pokarmowe i wynikające z nich dolegliwości. Celiakia najczęściej rozwija się u dzieci do 3 roku życia i u osób, które ukończyły już 50 lat. Choroba dotyka też dwukrotnie częściej kobiety.

Jak rozpoznać objawy celiakii?

Aby potwierdzić rozwój celiakii wykonuje się biopsję błony śluzowej jelita cienkiego. Chorobę stwierdza się, jeśli w badanym materiale znajdują się przynajmniej 2 z 3 charakterystycznych dla choroby przeciwciał. Na co dzień celiakia możne powodować:

uporczywe biegunki,

zaburzenia rozwoju dzieci,

spadek masy ciała,

anemię,

próchnicę i nawracające afty,

depresję,

wiele innych objawów wynikających z niedoborów pokarmowych.

Warto pamiętać, że nie wszystkie postaci celiakii wywołują objawy ze strony układu pokarmowego czy zaburzenia rozwoju. Choroba może manifestować się np. tylko i wyłącznie uciążliwą niedokrwistością (tzw. postać niema) lub jedynie obecnością przeciwciał w błonie śluzowej jelit (tzw. postać latentna), nie dając żadnych zewnętrznych objawów.

Na czym polega leczenie celiakii?

Podstawą leczenia choroby jest wdrożenie diety bezglutenowej. Opiera się ona na całkowitym wykluczeniu zbórz zawierających gluten i wszystkich produktów lub potraw które zostały wytworzone przy ich użyciu, lub mogły zostać zanieczyszczone glutenem. Zamiast tego stosuje się produkty z mąki kukurydzianek lub ryżowej, a także specjalne mieszanki dla dzieci. W przebiegu celiakii często konieczna jest również suplementacja witamin i składników mineralnych. Decyzję o podjęciu dodatkowego leczenia oraz ewentualnej suplementacji każdorazowo podejmuje lekarz, w oparciu o indywidualne wyniki badań pacjenta.

