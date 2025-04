Fot. Fotolia

Obkurczanie pochwy laserem - opis zabiegu

Wiele świeżo upieczonych mam i kobiet w okresie menopauzy skarży się na mało satysfakcjonujące życie seksualne. Powodem może być spadek napięcia i rozluźnienie ścianek pochwy, tzw. VRS. Nie ulega wątpliwości, że im pochwa ciaśniejsza, tym silniejsze doznania w trakcie współżycia, a co za tym idzie, częściej też doświadczają orgazmów.

Dlatego coraz więcej kobiet decyduje się na zabieg obkurczania pochwy laserem. Zwiększa on napięcie i elastyczność tkanek i sprawia, że seks jest bardziej satysfakcjonujący - przekonują eksperci. Potwierdzają to badania opublikowane w Journal of the Laser and Health Academy w 2012 roku. Według nich 95% kobiet po laseroterapii odczuwała w łóżku większe doznania, a 50% przeżywała lepsze orgazmy.

W Polsce tego typu zabieg wykonuje się przy użyciu laseru MonaLisa Touch. Jego oddziaływanie jest mało inwazyjne i ogranicza się do stymulacji organizmu do odpowiedniego działania własnymi siłami. – "Wiązka lasera ogrzewa błonę śluzową pochwy i zawarty w niej kolagen. Pod wpływem wysokiej temperatury włókna kolagenowe kurczą się, rozpoczyna się także produkcja nowych, uelastyczniających i rewitalizujących ściany pochwy" - mówi dr Dawid Serafin z Gyncentrum Ginekologia Plastyczna w Katowicach.

Dzięki nim pochwa staje się bardziej ciasna i elastyczna. Zabieg jest nieinwazyjny, bezbolesny i trwa zaledwie 10-15 minut.

W przeciwieństwie do interwencji chirurgicznych, laser nie pozostawia blizn i nie powoduje krwawienia. Dzięki temu okres rekonwalescencji ograniczony do minimum. Zaraz po zabiegu kobieta może wrócić do codziennych zajęć, a do aktywności seksualnej już po 3 dniach - mówi dr Serafin.

Lifting nićmi Vaginal Narrower

Nie tylko zbyt luźne ścianki pochwy mogą być przyczyną braku odczuwania doznań, także rozluźnienie tkanek krocza. Ten problem okolic intymnych związany jest z wiekiem, przebytymi operacjami i porodami. – Podczas porodu wykonywana jest epizjotomia, czyli nacięcie krocza w końcowym etapie parcia, kiedy tkanki są napięte przez napierającą główkę dziecka. To znacznie utrudnia powrót pochwy do stanu sprzed porodu – wyjaśnia dr Serafin.

Dziś skorygowanie rozluźnionych tkanek krocza jest możliwe specjalnymi nićmi Vaginal Narrower. Zabieg, podobnie jak laseroterapia, jest nieinwazyjny i polega na założeniu dwóch specjalnych szwów w obrębie krocza. Wykorzystuje się do tego nici z haczykami w ułożonymi w dwóch kierunkach.

Nici są wykonane z kaprolaktonu – materiału, który jest całkowicie bezpieczny – nie powoduje podrażnień i rozpuszcza się po kilkunastu miesiącach od momentu umieszczenia w tkankach. Zabieg przeprowadza się w ciągu jednego dnia w znieczuleniu miejscowym, a efekt jest niemal natychmiastowy.

Źródło: Materiały prasowe Gyncentrum Ginekologia Plastyczna

