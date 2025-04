Chlamydia trachomatis to jedna z najczęstszych przyczyn stanów zapalnych kobiecych narządów płciowych, niepłodności oraz niektórych powikłań ciąży. Bakterie te przenoszą się drogą płciową i ukrywają w organizmie. Robią to bardzo sprytnie - trudno je wykryć, bo przez długi czas nie wywołują żadnych objawów. Niestety, nie oznacza to, że nie szkodzą zdrowiu. Wywołują groźną chorobę - chlamydiozę.

Objawy Chlamydia trachomatis

Chlamydioza choroba wywoływana przez chlamydia trachomatis najczęściej nie wywołuje żadnych objawów. Niekiedy w tydzień po zakażeniu występują nasilone upławy, które mogą się łączyć z pieczeniem w czasie oddawania moczu. Jeśli infekcja zaatakuje przydatki, pojawiają się bóle brzucha, w czasie współżycia (połączone z krwawieniem), czasami krwawienia międzymiesiączkowe. Tyle jeśli chodzi o kobiety.

U mężczyzn z chlamydiozą pojawia się pieczenie w czasie oddawania moczu i bóle stawów.

Jakie badania wykrywają chlamydie trachomatis?

Prawidłowe rozpoznanie choroby nie jest łatwe, przede wszystkim dlatego, że powoduje ona niejednoznaczne objawy. Jeśli jednak lekarz będzie podejrzewał obecność w organizmie bakterii chlamydia trachomatis, może zlecić badania, które skutecznie je wykryją. Do wyboru ma:

testy enzymatyczne - można je wykonać w gabinecie, ich czułość jest niewielka,(refundowany w ramach NFZ),

- można je wykonać w gabinecie, ich czułość jest niewielka,(refundowany w ramach NFZ), badanie krwi określające poziom immunoglobulin IgM i IgG (za darmo w ramach NFZ),

określające poziom immunoglobulin IgM i IgG (za darmo w ramach NFZ), test z hodowli komórkowej (refundowany w ramach NFZ) - jego skuteczność wynosi ok. 80%,

(refundowany w ramach NFZ) - jego skuteczność wynosi ok. 80%, badanie mikroskopowe (refundowane w ramach NFZ) - skuteczność 80%,

(refundowane w ramach NFZ) - skuteczność 80%, badanie molekularne (badanie DNA, inaczej badanie PCR lub badanie genetyczne), bardzo dokładne (nie jest refundowane przez NFZ, koszt około 150 zł).

Leczenie chlamydiozy

Chlamydiozę leczy się antybiotykami. Kuracji powinni się poddać oboje partnerzy seksualni. Uwaga! Nieleczona chlamydioza prowadzi do przewlekłych stanów zapalnych dróg rodnych, a co za tym idzie do bezpłodności.

