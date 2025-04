Jak chlamydia wpływa na ciążę?

W ciąży pozamacicznej dochodzi do implantacji zarodka poza jamą macicy, np. w jajowodzie czy jamie brzusznej. Ponieważ w tych miejscach niemożliwy jest normalny rozwój płodu, dochodzi do poronienia, przebiegającego z zagrożeniem życia matki.

Jednym z czynników ryzyka wystąpienia ciąży ektopowej jest choroba przenoszona drogą płciową – chlamydioza. Jest to jedna z najczęstszych chorób szerzących się drogą niezabezpieczonych stosunków seksualnych, często niezdiagnozowana ze względu na niezbyt nasilone objawy.

Naukowcy odkryli, że infekcja chlamydiami powoduje wydzielanie przez jajowód specyficznego białka PROKR2, które sprawia, że zarodek jest bardziej skłonny implantować się właśnie w obrębie jajowodu.

Warto przy tym zaznaczyć, że na podstawie wcześniejszych badań wykazano, że palenie tytoniu prowadzi do podobnych zmian i również związane jest ze zwiększonym ryzykiem ciąży pozamacicznej. Do tej pory sądzono, że mechanizmem, w którym dochodzi do zaburzeń w procesie rozrodu jest bliznowacenie i blokada drożności jajowodów, do której dochodzi niekiedy po przebytej infekcji. Okazuje się jednak, że dochodzi do dużo subtelniejszych zmian nawet na poziomie komórkowym.

Badanie to opublikowane w czasopiśmie American Journal of Pathology, sugeruje ściślejszą kontrolę nad pacjentkami po przebytej chlamydiozie, nawet gdy nie stwierdzono u nich pozapalnych zmian w obrębie jajowodów.

