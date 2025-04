Kręgosłup, łokcie i nadgarstki – to miejsca, które najmocniej cierpią, gdy ich „właściciele” spędzają całe dnie przy komputerze. Przyczyną kłopotów z łokciami i nadgarstkami jest najczęściej wielokrotne wykonywanie tych samych ruchów (np. klikanie w myszkę komputerową), co sprawia, że niektóre mięśnie są napięte praktycznie nieustająco. Wówczas ich przyczepy (miejsca, gdzie mięsień przyczepia się do kości) są przeciążone i rozwija się w nich stan zapalny. Podpowiadamy, jak szybko sobie poradzić z tymi problemami.

Reklama

Chore stawy - nadgarstek

Przykład nr 1

OBJAWY Ból, przykurcz palców

Ból, przykurcz palców PRZYCZYNA Choroba ścięgien i/lub więzadeł

Choroba ścięgien i/lub więzadeł JAK SOBIE POMÓC Koniecznie idź do specjalisty (najlepiej ortopedy).

Koniecznie idź do specjalisty (najlepiej ortopedy). ZABIEGI Lekarz zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Przykład nr 2

OBJAWY Ból, drętwienie palców, zaburzenia czucia skóry, osłabienie dłoni

Ból, drętwienie palców, zaburzenia czucia skóry, osłabienie dłoni PRZYCZYNA Zaburzenia obwodowe

Zaburzenia obwodowe JAK SOBIE POMÓC Odciążenie stawu (stosuj specjalne podkładki po myszkę komputerową, mają one wypukłą poduszkę, na której możesz oprzeć nadgarstek), opaska na nadgarstek (dobierzesz ją w sklepie rehabilitacyjnym, 20-60 zł).

Odciążenie stawu (stosuj specjalne podkładki po myszkę komputerową, mają one wypukłą poduszkę, na której możesz oprzeć nadgarstek), opaska na nadgarstek (dobierzesz ją w sklepie rehabilitacyjnym, 20-60 zł). ZABIEGI U FIZJOTERAPEUTY Krioterapia, laser, ultradźwięki - NFZ bezpłatnie (ze skierowaniem). Prywatnie 5–20 zł za zabieg, potrzeba ok. 10-15, indywidualnie dobrane przez specjalistę ćwiczenia.

Chore stawy - łokieć

Przykład nr 1

OBJAWY Ból podczas prostowania nadgarstka (trudności z odgięciem palców do góry), dolegliwości nasilają się przy ruchach skrętnych dłoni

Ból podczas prostowania nadgarstka (trudności z odgięciem palców do góry), dolegliwości nasilają się przy ruchach skrętnych dłoni PRZYCZYNA Łokieć tenisisty/golfisty

Łokieć tenisisty/golfisty JAK SOBIE POMÓC Okłady z lodu, opaska uciskowa - możesz kupić ją w sklepie rehabilitacyjnym, zakładaj tak, by podtrzymywała miejsce, w którym odczuwasz dolegliwości. Wskazane jest oszczędzanie ręki przez kilka dni.

Okłady z lodu, opaska uciskowa - możesz kupić ją w sklepie rehabilitacyjnym, zakładaj tak, by podtrzymywała miejsce, w którym odczuwasz dolegliwości. Wskazane jest oszczędzanie ręki przez kilka dni. ZABIEGI U FIZJOTERAPEUTY Masaż głęboki – specjalny sposób rozluźnienia mięśni, ułatwiający odciążenie ich przyczepów. Koszt: NFZ bezpłatnie, prywatnie 60-80 zł. Potrzeba 3-4 zabiegów w tygodniu (do ustąpienia objawów). Fala uderzeniowa - urządzenie, które masuje bolące miejsce za pomocą „uderzeń” i sprawia, że regeneracje uszkodzonych tkanek następuje szybciej. Koszt: NFZ bezpłatnie, prywatnie 60-100 zł (potrzeba kilku zabiegów).

Reklama

Przykład nr 2