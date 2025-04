Co wywołuje chorobę Creutzfeldta-Jakoba?

Geneza gąbczastego zwyrodnienia mózgu, bo tak brzmi druga nazwa tej choroby, wciąż jest przedmiotem badań specjalistów na całym świecie. Na dzień dzisiejszy wiemy, że jej czynnikiem sprawczym są nieprawidłowe formy cząsteczek białek zwierzęcych, tak zwane priony. Warto przy tym dodać, że same w sobie priony są naturalnym składnikiem błon komórek nerwowych i limfocytów a dopiero zmiana ich budowy przestrzennej czyni je cząsteczkami chorobotwórczymi.

Co jest źródłem zakażenia?

Do tej pory wśród zwierząt choroba ta była rozpoznawana u owiec, jeleni, łosi, kotów i bydła. W roku 1994 chorobę Creutzfeldta-Jakoba po raz pierwszy nabrała medialnego rozgłosu. Wówczas zanotowano pierwsze przypadki zachorowania u ludzi. Dopiero wtedy stało się jasne, że mięso wołowe może być źródłem zakażenia. Większość zdiagnozowanych przypadków gąbczastego zwyrodnienia mózgu rozwija się u człowieka właśnie po spożyciu mięsa chorych krów lub wołowej żelatyny. Udowodniono także możliwość zakażenia po przeszczepieniu rogówki, implantacji elektrody do mózgu i po podaniu hormonu wzrostu uzyskanego z przysadki ze zwłok. Występuje także rodzinny wariant tej choroby i stanowi on około 5% rozpoznanych przypadków.

Dlaczego medycyna wciąż jest bezsilna wobec chorób prionowych?

Priony to białka o niespotykanych jak dotąd właściwościach. Należy do nich przede wszystkim umiejętność „kamuflażu” w obliczu z układem odpornościowym człowieka , którego celem jest rozpoznawanie obcych związków i czynników odpowiedzialnych za choroby oraz ich niszczenie. Ten brak odpowiedzi ze strony układu immunologicznego wynika z faktu, że priony stanowią integralną część błony komórkowej, stając się tym samym „niewidoczne” dla komórek broniących nasz ustrój przed chorobą. Poza tym cząsteczki tego białka są niewrażliwe na niszczące inne białka działania fizyczne czy chemiczne.

Jak przebiega choroba Creutzfeldta-Jakoba?

U 30% chorych występują pewne objawy zwiastunowe, a należą do nich zmiany nastroju, utrata apetytu i związane z tym chudnięcie, niepokój, zaburzenia snu oraz funkcji poznawczych. Jak widzimy są to bardzo nieswoiste symptomy, dlatego też nie nasuwają od razu podejrzenia ich prawdziwego podłoża. Z kolei nocna napady mimowolnych kurczów mięśni są typowym objawem sugerującym tę chorobę. W większości przypadków gąbczaste zwyrodnienie mózgu rozwija się nagle i szybko - tylko 5% chorych przeżywa powyżej 2 lat.

Do dominujących objawów zaawansowanej postaci tej choroby należą zaburzenia równowagi, widzenia oraz napady miokloniczne, które mogą się pojawiać samoistnie lub pod wpływem nagłego błysku światła lub hałasu. Z czasem dochodzi do coraz liczniejszych i rozleglejszych ubytków tkanki mózgowej. Otępienie postępuje szybko i nie obserwuje się jego remisji.

Jak rozpoznać chorobę Creutzfeldta-Jakoba?

Poza dość typowym przebiegiem klinicznym dla potwierdzenia diagnozy niezbędne jest uzyskanie swoistego zapisu badania elektroencefalograficznego (w skrócie EEG). Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego pokazuje jedynie niewielkie podwyższenie stężenia białka oraz brak pleocytocy. Zaś badania obrazowe, jak na przykład badanie tomografii komputerowej, ujawniają cechy zaniku mózgu.

