Diagnoza – choroba Parkinsona

Jeżeli znajdujesz się pomiędzy 55 a 60 rokiem życia, obserwujesz u siebie spowolnienie ruchów i problemy z pamięcią – możesz podejrzewać chorobę Parkinsona.

Pierwszym objawem choroby Parkinsona jest spowolnienie ruchowe, wywołane zanikiem komórek nerwowych i spadkiem produkcji dopaminy. Później pojawiają się: sztywność mięśniowa i drżenie spoczynkowe. Drżenie spoczynkowe uchodzi za najczęstszy z objawów neurologicznych choroby Parkinsona. Wytyczne stosowane do określenia choroba Parkinsona nazywane są kryteriami diagnostycznymi.

Czy to Parkinson?

Drżenie spoczynkowe

Niekontrolowane drżenie kończyn u osoby z chorobą Parkinsona może pojawić się niespodziewanie w każdym momencie. Według badań drżenie spoczynkowe występuje u 70% osób z chorobą Parkinsona. Najczęściej obserwowane są ruchy rąk spoczywających na kolanach lub oparciach fotela. Objaw ten nasila się podczas stresu i chodzenia. Zmniejsza się natomiast lub ustępuje w trakcie wykonywania ruchów celowych, a zwłaszcza czynności precyzyjnych. Jak opanować drżenie spoczynkowe?

Drżenie w chorobie Parkinsona – małe sposoby na duży problem

Sposoby na wczesne objawy w chorobie Parkinsona

Pojawiają się pierwsze objawy, szukasz pomocy u lekarzy, którzy ostatecznie stawiają diagnozę – Parkinson. Nie załamuj się, wczesny okres choroby to czas największej plastyczności organizmu, kiedy wiele jeszcze możesz zmienić. Na początku choroby Parkinsona dominują objawy ruchowe: drżenie, spowolnienie ruchów i sztywność mięśni. Wcześnie rozpoczęta rehabilitacja i ćwiczenia mogą zwolnić przebieg choroby i złagodzić nasilenie objawów.

Jak radzić sobie z wczesnymi objawami w chorobie Parkinsona?

Rehabilitacja późnych objawów w chorobie Parkinsona

Choroba Parkinsona jest postępującym zaburzeniem układu nerwowego, co oznacza, że stan chorego z roku na rok będzie się pogarszał. Nie powinien jednak, a nawet nie może pozostawać bierny. Nawet najbardziej zaawansowane objawy można zmniejszać oraz zapobiegać ich skutkom. Bardzo ważne jest, aby osoba z chorobą Parkinsona jak najdłużej wykazywała aktywność oraz uczestniczyła w życiu społecznym. Kiedy chory nie jest już w stanie poruszać się o własnych siłach może korzystać z laski, trójnoga, balkonika, a nawet wózka inwalidzkiego.

Jak prowadzić rehabilitację późnych objawów choroby Parkinsona?

Dieta w chorobie Parkinsona

Jedzenie może być wrogiem lub sprzymierzeńcem dla osób z chorobą Parkinsona. Odpowiednio dobrana dieta pozwala jeszcze przez wiele lat cieszyć się dobrą kondycją. Dieta chorych na Parkinsona powinna być zbilansowana, tak jak każda zdrowa dieta. Na uwagę zasługuje jednak ilość spożywanego białka, szczególnie wieczorem, ponieważ nadmiar białka może zaburzać wchłanianie się leków przeciwparkinsonowskich.

Jaką dietę stosować w chorobie Parkinsona?

Opieka psychologiczna osób z chorobą Parkinsona

Strach, lęk i stres – to wiodące emocje odczuwane przez chorego po usłyszeniu diagnozy. Wiadomość o chorobie Parkinsona, która od tej chwili będzie już tylko postępowała, często odbierana jest jako wyrok. Jest to moment, w którym musimy dostarczyć choremu wiele ciepła i miłości, musimy wykazać się cierpliwością i wyrozumiałością. Należy w spokoju i z dystansem przetrwać okres adaptacji chorego do nowej sytuacji. W tym czasie potrzebuje on pomocy w walce ze stresem, żalem, złością i samymi objawami choroby.

Jak ważne jest wsparcie chorego z Parkinsonem?

Leczenie inwazyjne w chorobie Parkinsona

Jeżeli zarówno farmakoterapia, jak i odpowiednia rehabilitacja choroby Parkinsona nie dają żadnych skutków terapeutycznych, możemy zdecydować się na leczenie inwazyjne. Dziś nie przeprowadza się już operacji chirurgicznego uszkodzenia mózgu. Ten brutalny zabieg został zastąpiony mniej inwazyjną, głęboką stymulacją mózgu (DBS). Na czym polega zabieg stymulacji mózgu w chorobie Parkinsona?

Jak wygląda leczenie inwazyjne choroby Parkinsona?