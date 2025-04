Jak objawia się choroba wrzodowa?

Wśród dominujących objawów choroby wrzodowej wymienia się ból nadbrzusza. Należy zaznaczyć, że obraz choroby wrzodowej żołądka różni się nieco od choroby wrzodowej dwunastnicy. Bóle przy wrzodach żołądka występują na czczo, przed jedzeniem i potrafią wybudzać w nocy. Bardzo charakterystyczne jest ustępowanie dolegliwości po posiłku. Natomiast ból brzucha we wrzodach dwunastnicy występuje około godzinę po posiłku. Typowe dla choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy jest sezonowe występowanie dolegliwości, z największym nasileniem na wiosnę i jesień.

Kiedy pojawiają się dolegliwości związane z chorobą wrzodową?

Czy wrzody mogą być niebezpieczne?

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy może zagrażać życiu, jeżeli dopuści się do wystąpienia powikłań. Wrzody mogą prowadzić do krwawienia, perforacji oraz zwężenia przewodu pokarmowego. Najczęściej występujące powikłanie choroby wrzodowej to krwawienie z wrzodu. Niewielkie krwawienie może po dłuższym czasie doprowadzić do anemii z powodu niedoboru żelaza. Natomiast masywne i intensywne krwawienie może doprowadzić do krwotoku wewnętrznego i zgonu.

Powikłania choroby wrzodowej

Jak wykryć chorobę wrzodową?

Pierwsze badania w diagnostyce choroby wrzodowej jest morfologia krwi oraz badanie kału na krew utajoną. Pozwalają one stwierdzić wrzód nie krwawi i tracimy przez niego krwi. Wtedy pojawia się niedokrwistość z niedoboru żelaza oraz krew w kale. Lekarze mogą chcieć obejrzeć wrzód „od wewnątrz”, wykonując gastroskopię.

Konieczna jest również diagnostyka zakażenia bakterią Helikobacter pylori. We krwi poszukuje się przeciwciał przeciwko bakterii. W czasie gastroskopii wykonuje się też test ureazowy.

Diagnostyka choroby wrzodowej

Gastroskopia - nie taki diabeł straszny!

Gastroskopia jest nieprzyjemnym badaniem. Pacjenci boją się go i z tego względu unikają wizyty u lekarza. Tymczasem to krótkie badanie może uratować nam życie! Gastroskopia jest badaniem endoskopowym, umożliwiającym obejrzenie przewodu pokarmowego od środka. W czasie gastroskopii oglądamy przełyk, żołądek i dwunastnicę. W czasie badania lekarz ocenia śluzówkę i naczynia tych struktur. W czasie gastroskopii można realnie zobaczyć wrzody przewodu pokarmowego oraz stwierdzić obecność powikłań, tj. zwężenie.

Na czym polega gastroskopia i jak wygląda badanie?

Jak uchronić się przed chorobą wrzodową?

Choroba wrzodowa to efekt złego stylu życia. Była obecna od wieków jako efekt złego odżywiania się, przewlekłego stresu i nadużywania używek. Bardzo ważne jest to aby zdrowo się odżywiać. Chodzi tu zarówno z o regularność spożywanych posiłków, jak i rodzaj składników i dodatków.

Współczesnym wsparciem dla choroby wrzodowej są leki. Wiele z dostępnych bez recepty leków przeciwbólowych oraz sterydów przyczyniają się do powstawania ogromnych wrzodów.

Profilaktyka choroby wrzodowej

Jak walczyć z wrzodami?

Pierwszym, bardzo istotnym elementem leczenia choroby wrzodowej jest odpowiednia dieta. Powinno się spożywać regularnie około 5 posiłków dziennie w odstępach 3 godzinnych. Posiłki powinny być lekkostrawne, potrawy nie powinny zawierać ostrych przypraw, które nasilają dolegliwości. Zabroniony jest też alkohol, papierosy i kawa.

Czynnikami bardzo często powodującymi wystąpienie choroby wrzodowej zwłaszcza żołądka są leki. Pierwszymi wrogami leczenia wrzodów są powszechnie dostępne i często stosowane leki przeciwbólowe i przeciwzapalne – kwas acetylosalicylowy, ketoprofen, ibuprofen, naproksen i inne. Lekiem bezpiecznym dla osób z chorobą wrzodową jest paracetamol.

Leczenie choroby wrzodowej

Leczenie operacyjne choroby wrzodowej

Czasem zmiana diety i odpowiednie leczenie farmakologiczne okazują się niewystarczające lub zostały wprowadzone za późno. Wtedy konieczna może okazać się operacja. Leczenie chirurgiczne stosuje się szczególnie w przypadku nawracających wrzodów, podejrzenia nowotworu żołądka lub wystąpienia powikłań choroby wrzodowej. Na czym polega operacja?

Mam wrzody. Czy konieczna jest operacja?