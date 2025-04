Z badań opinii wynika jednak, że społeczna świadomość istnienia problemu oraz metod przeciwdziałania i leczenia jest niewielka. Tymczasem lekarze potwierdzają związek między chorobami przyzębia, a poważnymi chorobami ogólnoustrojowymi, typu cukrzyca czy choroby sercowo -naczyniowe.

Reklama

Z badań epidemiologicznych, przeprowadzonych w 2011 roku pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Renaty Górskiej, wynika, że zaledwie 1,7% Polaków ma całkowicie zdrowe dziąsła i nie wymaga interwencji stomatologicznej. Przeważająca część społeczeństwa odczuwa większe bądź mniejsze dolegliwości wynikające ze złej kondycji dziąseł. Zaawansowane zapalenie przyzębia, potocznie zwane zaawansowaną paradontozą, zostało zdiagnozowane u ponad 17% osób poddanych badaniom. Natomiast ponad 18,5% Polaków należy poddać kompleksowemu leczeniu przyzębia.

Co to są choroby przyzębia?

Choroby przyzębia to choroby zespołu tkanek otaczających i unieruchamiających ząb, czyli dziąseł, włókien ozębnej oraz kości szczęki i żuchwy. Najczęściej dotyczy nas zapalenie dziąseł oraz zapalenie przyzębia, potocznie zwane paradontozą.

Jak powstają choroby dziąseł?

Jedną z głównych przyczyn chorób dziąseł są bakterie płytki nazębnej, które gromadzą się w jamie ustnej, gdy szczotkujemy zęby niewłaściwie lub nie dość często. Bakterie uwalniają toksyny powodujące m.in. zapalenie dziąseł. Jednym z pierwszych objawów zapalenia dziąseł jest ich krwawienie.

Nieleczone zapalenie dziąseł może przejść w zapalenie przyzębia (pot.: paradontoza). Jest to poważna infekcja niszcząca tkanki miękkie i kość wyrostka zębodołowego, która może być przyczyną utraty zębów. Zapalenie przyzębia, w przeciwieństwie do zapalenia dziąseł, jest nieodwracalne, dlatego tak ważne jest, aby nie bagatelizować pierwszych oznak problemów dziąseł.

Jak zapobiegać występowaniu problemów z dziąsłami?

Należy stosować wszystkie elementy codziennej higieny jamy ustnej używając w tym celu produktów przeznaczonych specjalnie do pielęgnacji dziąseł. Colgate jako firma specjalizująca się w produktach do pielęgnacji jamy ustnej proponuje zestaw produktów Colgate Total Pro-Zdrowe Dziąsła*: zęby należy szczotkować pastą Colgate Total Pro-Zdrowe Dziąsła przy użyciu szczoteczki Colgate Total Zdrowe-Dziąsła dwa razy dziennie przez dwie minuty, stosując odpowiednią technikę, płyn Colgate Total Pro-Zdrowe Dziąsła należy stosować dwa razy dziennie po szczotkowaniu zębów pastą i szczoteczką Colgate Total Pro-Zdrowie.

Pasta do zębów Colgate Total Pro-Zdrowe Dziąsła jest pastą, która posiada kliniczny dowód, że zabija szkodliwe bakterie powodujące choroby dziąseł. Ponadto redukuje ich krwawienie aż o 88%. Pasta walczy z przyczyną problemów z dziąsłami – redukuje obecność płytki nazębnej i bakterii, a także zmniejsza krwawienie i obrzęk dziąseł. Tworząc barierę ochronną, pasta Colgate Total Pro-Zdrowe Dziąsła, zapewnia długotrwałą 12 godzinną ochronę przeciwko powtórnemu powstawaniu płytki nazębnej.

Szczoteczka Colgate Total Zdrowe-Dziąsła została zaprojektowana specjalnie do czyszczenia trudno dostępnych miejsc na powierzchni dziąseł i zębów. Posiada specjalnie zaprojektowane włókna Pro Tip, które ułatwiają czyszczenie trudno dostępnych miejsc i skuteczne usuwanie płytki nazębne.

Płyn do płukania ust Colgate Total Pro-Zdrowe Dziąsła wzmacnia ochronę zębów, dziąseł oraz pozostawia w jamie ustnej uczucie chłodu i świeżości. Badania kliniczne dowiodły, że płyn Colgate Total Pro-Zdrowe Dziąsła zapobiega krwawieniu dziąseł, powstawaniu stanów zapalnych, chroni przed próchnicą, wzmacnia szkliwo i odświeża oddech. Płyn należy stosować dwa razy dziennie po szczotkowaniu zębów pastą i szczoteczką Colgate Total Pro-Zdrowie.

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępuje profesjonalnej diagnozy postawionej przez stomatologa indywidualnie dla każdego pacjenta.

Reklama

„Wybrane zagadnienia z badań epidemiologicznych perio i perio-kardio 2011” pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Renaty Górskiej Zapalenie przyzębia, potocznie zwane paradontozą, charakteryzuje się m.in. obecnością kieszonek przyzębnych, w których toczy się stan zapalny. Choroba w skrajnych przypadkach może prowadzić do rozchwiania i utraty zębów. „Wybrane zagadnienia z badań epidemiologicznych perio i perio-kardio 2011” pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Renaty Górskiej