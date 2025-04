Dlaczego, chociaż mam nowe zęby, to jest gorzej niż bez zębów?

Uzupełnienia protetyczne mogą wywoływać niekorzystne działanie na różne sposoby: mechaniczny, toksyczny i uczuleniowy. Przyczyną urazów mechanicznych są źle wykonane, rozchwiane lub zbyt długo noszone protezy oraz nieprawidłowo ukształtowane przęsła mostów. Takie uzupełnienia protetyczne zwykle wciskają się zbyt głęboko do rowka dziąsłowego i stopniowo doprowadzają do zmian zanikowych przyzębia, a nawet nowotworu! Jeżeli chodzi o sztuczne zęby, to ich ostre krawędzie mogą drażnić język i błonę śluzową policzków doprowadzając do owrzodzeń odleży nowych i leukoplakii. Również akrylanowi materiały, z których wykonane są protezy mogą powodować dolegliwości, a także nieumiejętne podścielenie dostawek samo polimeryzujących, kiedy użyta zostanie zbyt wysoka temperatura do polimeryzacji akrylu.

Objawy

Objawy, jakie powodują dostawki protetyczne są bardzo różne, a o niektórych już wspomniałem, natomiast częściej obserwuje się je u osób z troficznymi, zanikowymi zmianami błony śluzowej. Ubocznym efektem protezy może być powstanie patologicznych kieszonek i wrzodziejących zapaleń. Na drugim biegunie występują zmiany rozrostowe takie jak ziarniniaki szczelinowe czy leukoplakia. Na podniebieniu twardym także może dochodzić do rozlanych rozrostów zarówno rozlanych, jak i ograniczonych do miejsca komory przysysającej lub ssawki konstrukcji protetycznej. Zbyt szorstka powierzchnia dostawki i zaleganie resztek pokarmowych prowadzą do przekrwienia i powstawania rozległych rumieni. Pieczenie błony śluzowej pod dostawką może mieć podłoże zarówno mechaniczne jak i toksyczne lub alergiczne.

Profilaktyka i leczenie

Kluczowa dla wyeliminowania niektórych zakażeń jest higiena i dbałość o protezę. Płyta protezy jest idealnym miejscem do namnażania się bakterii, do których z kolei łatwo przylegają grzyby. W połączeniu z podrażnieniem śluzówki i zmniejszonym wydzielaniem śliny łatwo o zakażenie na tle bakteryjnym lub grzybiczym. Najlepszym leczeniem jest wygładzenie lub usunięcie dostawki. Ponadto stosuje się preparaty przeciwgrzybiczne (nystatyna i pimafucin) oraz witaminy B2, B12,PP, C oraz żelazo aby wzmocnić błonę śluzową jamy ustnej. W przypadku ziarniniaka szczelinowatego wymagana jest interwencja chirurgiczna. Ponadto stosuje się płukanki ściągające i maści gojące (solcoseryl, chamosaldont)

