Jak organizm radzi sobie z chłodem i upałami?

Organizm od dawien dawna ma wypracowane mechanizmy chłodzenia. Naczynia krwionośne rozszerzają się, serce bije szybciej i zaczynamy się intensywnie pocić, dzięki czemu ciało chroni się przed przegrzaniem. Są to po prostu procesy biologiczne – kiedy marzniemy nasze ciało powoduje dreszcze żeby się ogrzać, tak samo podczas upałów stajemy się senni i apatyczni oszczędzając energię na utrzymanie odpowiedniej temperatury. Wygląda na to, że mimo, iż bez słońca nie możemy żyć, to jego nadmiar może nam sprawić wiele kłopotów.

Upał a zdrowie seniora

Jeśli akurat zaczynasz urlop, jesteś szczęściarzem! A co, jeśli musisz dopełnić swoich codziennych obowiązków? Wysokie temperatury sprawiają, że nasza efektywność w pracy zdecydowanie spada. Instynktownie staramy się przetrwać stosując techniki powtarzane latami przez mamę:

pij dużo,

nie wychodź na słońce,

załóż czapkę etc.

Nawet młodemu, zdrowemu człowiekowi ciężko sobie poradzić w takich warunkach, nie wspominając już o seniorach. Weźmy pod uwagę osoby starsze, cierpiące np. na jedną z chorób układu krążenia. Na pewno dla nich upał to istny koszmar. Nawet drobne zwiotczenia naczyń krwionośnych mogą spowodować nieprawidłowe dotlenienie organizmu czy problemy z chłodzeniem podczas upałów.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dowiodła znaczny, bo aż 30% wzrost zgonów, podczas gdy słupek rtęci wskazuje powyżej 25 stopni Celsjusza w cieniu.

Zabezpieczenie przed upałami przy chorobach krążenia

Aż trudno uwierzyć, że wszystko zależy od naszego serca i jego wytrzymałości. Dlatego ludzie ze schorzeniami naczyń krwionośnych w szczególności powinni dbać o siebie i przygotować swój organizm jeszcze przed nadejściem fali upałów. Regularne badania i leczenie kardiologiczne może okazać się zbawieniem oraz pozwolić na dożycie do późnej starości.

Jedną z metod jest zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) u osób cierpiących na zwężenie lub niedomykalność zastawki aortalnej. Ta technika nie wymaga operacji na otwartym sercu, stenty są wszczepiane przez tętnicę udową i przy miejscowym znieczuleniu. Dzięki temu zabiegowi, krążenie wraca do normy i zmniejsza się zagrożenie np. nagłym zgonem sercowym, spowodowanym migotaniem komór.

Zdrowie jest naszym najcenniejszym dobrem, o które musimy dbać nie tylko w kryzysowych sytuacjach. Dzięki odpowiedniej profilaktyce i mądremu leczeniu możemy przygotować się na nadejście upałów oraz sprawić, że będą dla nas mniej dokuczliwe.

Dodatkowo, niezbędna jest również zdrowa dieta – dużo warzyw i owoców (np. arbuz zawiera aż 90% wody, a do tego witaminy i mikroelementy, jednym słowem nawadnia lepiej niż woda!). Zadbajmy o siebie i o osoby starsze wystarczająco wcześnie, żeby cieszyć się razem z nimi pełnią lata przez kolejne lata.

