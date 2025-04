Uważaj na odmiedniczkowe zapalenie nerek!

Infekcje układu moczowego to dość powszechne schorzenia. Zapalenie pęcherza to częsta przypadłość, z którą można poradzić sobie samemu, stosując leki przeciwzapalne oraz środki dostępne w aptekach bez recepty. W związku z tym, bardzo rzadko bywa ono powodem zgłaszania się pacjentów do lekarza.

Okazuje się jednak, że objawy podobne do tych, które pojawiają się w zapaleniu pęcherza mogą świadczyć o dużo groźniejszych schorzeniach. Jednym z nich jest właśnie ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. Dolegliwości, które pacjent odczuwa są analogiczne do tych w przebiegu infekcji pęcherza moczowego. Mimo to w rzeczywistości w nerkach będzie rozwijała się niebezpieczna choroba, która może prowadzić do znacznego uszkodzenia struktury narządów produkujących mocz, przez co upośledzeniu ulegnie także ich funkcja. To bardzo prosty sposób na rozwój niewydolności nerek – stanu klinicznego wymagającego leczenia nerkozastępczego: dializoterapii lub przeszczepu nerki.

Warto wiedzieć: Nawracający i uporczywy krwiomocz

Reklama

Objawy, które powinny wzbudzić czujność

Aby odróżnić zwykłe zapalenie pęcherza od ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek należy zwrócić uwagę na kilka objawów chorobowych, których pojawienie się sugeruje, że niezbędna jest wizyta u lekarza oraz wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych, które pomogą ustalić przyczynę dolegliwości.

Do tych niepokojących sygnałów należy przede wszystkim:

pojawienie się krwi w moczu, co również u osób zdrowych powinno być wskazaniem do konsultacji lekarskiej,

pienienie się moczu podczas mikcji (może to świadczyć o białkomoczu i postępującym uszkodzeniu nerek),

podczas mikcji (może to świadczyć o białkomoczu i postępującym uszkodzeniu nerek), ból w dolnej części pleców,

pojawienie się nudności i wymiotów,

oznaki ogólnego rozbicia typowe dla infekcji górnych oddechowych, np. gorączka, bóle głowy czy osłabienie.

Reklama

Jak leczy się odmieczkowe zapalenie nerek?

Leczenie odmiedniczkowego zapalenia nerek powinno odbywać się w szpitalu pod ścisłą kontrolą lekarską. W przebiegu tego schorzenia może w bardzo szybki sposób dojść do pogorszenia się stanu klinicznego pacjenta na skutek zaburzeń gospodarki jonowej lub postępującego odwodnienia spowodowanego infekcją.

W terapii farmakologicznej stosuje się leczenie antybiotykami, których działanie zabija oraz hamuje wzrost bakterii, które leżą u podstaw odmiedniczkowego zapalenia nerek. Pacjentowi podawane są także leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe – ich działanie niweluje gwałtowną reakcję immunologiczną organizmu, co zapobiega rozwojowi niewydolności nerek.

Polecamy: Czym jest śródmiąższowe zapalenie nerek?