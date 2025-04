Choroby układowe tkanki łącznej

Tkanka łączna występuje w całym organizmie, a jej zadaniem jest spajanie innych tkanek, przez co zapewnia stabilizację narządów i ochrania je przed urazami. Choroby tkanki łącznej to grupa różnych groźnych chorób, które znacznie utrudniają funkcjonowanie i prowadzą do długotrwałej izolacji...

Toczeń rumieniowaty układowy

Toczeń to choroba o podłożu autoimmunologicznym, czyli wynikająca z swego rodzaju „nadczynności odpornościowej”. Własne komórki organizmu zaczynają go niszczyć... Toczeń z biegiem czasu niszczy pozostałe tkanki i narządy, takie jak nerki, stawy, serce, krew, naczynia krwionośne, układ nerwowy i oddechowy. Dochodzi więc do „autodestrukcji” organizmu. Zwykle na toczeń częściej chorują kobiety, a szczyt zachorowań obserwuje się w wieku 20 do 40 lat. Choroba przebiega w fazach zaostrzeń i wyciszeń objawów. „Widocznym” objawem tocznia jest zmiana skórna na twarzy przypominająca motyla. To rumień rozprzestrzeniający się na policzkach, nosie i okolicach brwi. Początkowe objawy tocznia są jednak niecharakterystyczne, a zaliczamy do nich złe samopoczucie, rozbicie, bóle mięśniowe, stawowe i gorączkę.

Choroba z motylem na twarzy

Twardzina

Czyli sklerodermia (łac. skleroderma) to również choroba autoimmunologiczna. Jej nazwa łacińska oznacza: „twardą skórę”. Początkowo stwardniałe zmiany skórne pojawiają się na kończynach (są dobrze odgraniczone, przybierają kolor porcelanowo-biały lub woskowo-biały), ale w późniejszych etapach choroby dochodzi do uszkodzeń płuc, serca, nerek i układu pokarmowego. Twardzina może wystąpić w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego i także częściej dotyka kobiety. Choroba może przebiegać jako postać uogólniona lub ograniczona, zwana też skórną.

Twardzina - sklerodermia

Zespół Sjögrena

Znany jest też pod nazwą „zespół suchości”. To kolejna choroba tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Zdecydowanie częściej zapadają na nią kobiety, a przypuszczalnymi czynnikami mogącymi sprzyjać rozwojowi choroby są infekcje wirusowe np. WZW typu C, HIV, cytomegalia. Zespół Sjögrena może przebiegać jako choroba pierwotna lub wtórna. Ta druga dotyczy stanu, w którym zespół suchości przyłącza się do innych schorzeń, jak np. toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów. Zespół pierwotny zaś występuje samodzielnie od początku zaobserwowania objawów. Cechami charakterystycznymi są nacieki na gruczoły wydzielania zewnętrznego, czyli gruczoły łzowe i ślinianki, co powoduje upośledzenie lub brak wydzielania łez i śliny. Przez to dochodzi do wysychania oczu i jamy ustnej.