– Chcemy zwrócić uwagę rodziców na kwestię ich odpowiedzialności za prywatność dzieci – mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje. – Zdarza się, że umieszczając zdjęcie w internecie tracimy nad nim kontrolę. Próby jego usunięcia skazane są na niepowodzenie, bo każde zdjęcie, które spotkało się z zainteresowaniem internautów, zostaje natychmiast powielone, jest poddawane przeróbkom, może stać się motywem złośliwych memów – dodaje Wojtasik.

Materiały kampanii zostały przygotowane właśnie na wzór popularnych w sieci memów. Zdjęcia dzieci, pozornie niewinne, zostały opatrzone opisem „Znajdziesz mnie w sieci” czy „Ściągnij nas do siebie”, co ma zwrócić uwagę na niczym nieograniczony dostęp do zdjęć dzieci w internecie. Pod wizerunkiem dziecka znajduje się pytanie „Czy wiesz, co inni mogą zrobić ze zdjęciem Twojego dziecka umieszczonym w internecie?”. Na wszystkich materiałach znajduje się informacja o projekcie FDN Helpline.org.pl, który służy wsparciem w przypadkach cyberprzemocy wobec dzieci.

Jednym z elementów kampanii jest poradnik dla rodziców „Pomyśl, zanim wrzucisz”, w którym znajdują się informacje na temat ustawień i ochrony prywatności na portalach społecznościowych. Jest on dostępny na stronie www.zanimwrzucisz.fdn.pl.

– Nie chcemy zabraniać rodzicom publikowania zdjęć dzieci – wyjaśnia Łukasz Wojtasik. – Ale chcemy, żeby to robili odpowiedzialnie i świadomie, wykorzystując narzędzia, które pozwalają na ochronę prywatności ich dziecka. I żeby zdawali sobie sprawę z konsekwencji własnych działań, zarówno tych bezpośrednich, jak i tych odroczonych, kiedy to bezrefleksyjnie opublikowane zdjęcie zostanie dziecku przypomniane, zazwyczaj w najbardziej niefortunnych okolicznościach. Bo internet nie zapomina – tłumaczy Wojtasik.

Kampania startuje 15 lipca i będzie trwała do końca września. Została przygotowana w ramach działań non-profit przez agencję reklamową Publicis.

Źródło: Fundacja Dzieci Niczyje/ mk

