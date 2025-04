Uwaga - ciało obce w krtani

Ciało obce zaklinowuje się rzadziej w krtani niż w tchawicy czy oskrzelach. Niemniej jednak jest to stan zagrażający życiu, szczególnie kiedy utkwi ono w fizjologicznym przewężeniu dróg oddechowych między fałdami głosowymi. Zwykle do utkwienia ciała obcego w krtani dochodzi przypadkowo np. podczas jedzenia i jednoczesnego śmiania się lub rozmawiania. Często zdarza się u dzieci, które wkładają różne przedmioty do ust, które następnie aspirują do dróg oddechowych. Może się też do tego przyczynić dorosły, karmiący dziecko na siłę. Szczególnie narażone na aspirację ciała obcego do krtani, w tym wypadku zwykle wymiocin, są osoby w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem innych środków odurzających. Łatwo do aspiracji ciała obcego dochodzi u osób z upośledzonym unerwieniem czuciowym krtani. U osób w podeszłym wieku do krtani wpadają nierzadko elementy protez zębowych.

Jak się to objawia?

Głównym objawem jest nagły napad kaszlu i ból. Może wystąpić duszność z towarzyszącym świstem podczas wdechu oraz krwioplucie. Kaszel jest odruchem obronnym, dzięki któremu można wykrztusić ciało obce. Może ono też przedostać się niżej, zwykle do prawego oskrzela. Duże ciało obce jest w stanie całkowicie zablokować przepływ powietrza w drogach oddechowych i doprowadzić do nagłego uduszenia. Małe ciała obce mogą utkwić w błonie śluzowej krtani, co również jest groźne, ponieważ dochodzi wówczas do obrzęku i stopniowego zamknięcia dróg oddechowych na poziomie krtani.

Niebezpieczne są też ciała obce pochodzenia roślinnego, np. ziarno fasoli, ponieważ pęczniejąc, doprowadza do narastających trudności w oddychaniu.

Co należy robić?

Należy niezwłocznie udać się na ostry dyżur laryngologiczny. W przypadku nasilonej duszności może zaistnieć konieczność wykonania tracheotomii. W szpitalu zostaje wykonana laryngotracheobronchoskopia, podczas której ciało obce jest usuwane i kontrolowane są drogi oddechowe. Pacjent musi jeszcze przez pewien czas pozostać na obserwacji, ponieważ błona śluzowa krtani ma tendencję do obrzęku. Nie powinno się uderzać osoby z ciałem obcym w krtani między łopatki, ponieważ może się ono przesunąć do tchawicy lub oskrzela. Ryzykowny jest także manewr Heimlicha, czyli ucisk oburącz w okolicy nadbrzusza w celu wytworzenia nadciśnienia, które ma wypchnąć ciało obce. Może wtedy dojść do groźnych powikłań: uszkodzenia narządów wewnętrznych lub utkwienia ciała obcego pomiędzy fałdami głosowymi, gdy wcześniej znajdowało się ono niżej.

