Ciąża czy stan błogosławiony?

Ciąża to niezwykły czas, który angażuje zarówno przyszłą mamę, dziecko jak i ojca we wspólne, a także indywidualne przeżywanie. To czas fundamentalnego rozwoju nowego życia; prenatalnego życia dziecka, przygotowania do rodzicielstwa rodziców, przewartościowania wartości. Jak go w pełni i z radością przeżywać? Medyczny, psychologiczny, pedagogiczny, socjologiczny i teologiczny aspekt ciąży to zagadnienia, które interesują badaczy i autorów te niezwykłej książki.