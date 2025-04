Ciąża urojona

Zdarza się, że nawet u 20% kobiet w ciąży urojonej zostaje rozpoznana, jako ciąża rzeczywista, aż do momentu wykonania badań. Główną metodą zdiagnozowania jest wykonanie USG i wykrycie pustej macicy (brak płodu), a także braku bicia serca płodu. Zdarza się, że domowe testy ciążowe podczas ciąży histerycznej pokazują wynik dodatni, co ma podłoże psychosomatyczne (silny wpływ psychiki na ciało kobiety).

Reklama

Objawy ciąży urojonej

Objawy ciąży urojonej są takie same jak objawy ciąży prawdziwej. Organizm kobiety reaguje silnie na bodźce psychiczne. Kobieta może cierpieć na ciążowe zachcianki, zauważyć powiększające się piersi, cierpi na mdłości, wymioty, wahania nastroju, nadmierne zmęczenie, brak krwawienia miesiączkowego, a nawet laktację.

Przyczyny ciąży urojonej

Tak naprawdę, nie do końca wiadomo jakie są przyczyny ciąży urojonej. Ciąża histeryczna to niewątpliwie doskonały przykład tego, jak silnie psychika i umysł człowieka oddziaływuje na funkcje biologiczne oraz jak silne pragnienie potomstwa lub obawy przed ciążą mogą doprowadzić do powstania jej fizycznych objawów.

Najważniejszym czynnikiem, który powoduje ciążę urojoną jest wiara i silne przekonanie, że faktycznie kobieta spodziewa się dziecka. Wszystko to wpływa na funkcjonowanie przysadki mózgowej i wytwarzanie hormonów, które wywołują takie same symptomy jak w ciąży rzeczywistej.

Polecamy: Czy dentysta może rozpoznać ciążę?

Silne pragnienie macierzyństwa



Niekiedy przyczyną ciąży urojonej jest silne pragnienie macierzyństwa. Pragnienie posiadania potomka jest tak silne, że każda (nawet najmniejsza) zmiana w ciele czy w samopoczuciu interpretowana jest przez kobietę, jako oznaka ciąży. Bardzo często zdarza się to u kobiet, które przez wiele lat borykają się z problemem niepłodności.

Paniczny strach przed zajściem w ciążę



Ciąża urojona zdarza się również kobietom, które obawiają się zajścia w ciążę (nawet jeśli stosują antykoncepcję). Dotyczy to najczęściej kobiet nie będących w stałych związkach bądź nastolatki, które nie dojrzały jeszcze do rodzicielstwa. Strach przed ciążą jest tak duży, że pomimo braku realnego zajścia w ciążę, kobieta jest przekonana, że w niej jest i wszelkie symptomy wysyłane przez ciało interpretuje jako oznakę ciąży.

Czynniki ryzyka wystąpienia ciąży urojonej

Ciąża urojona najczęściej występuje u kobiet, które:

długo starają się o dziecko lub też cierpią na niepłodność;

cierpią na poronienia nawykowe;

obawiają się zajścia w ciążę;

były ofiarami przemocy seksualnej;

cierpią na depresję.

Reklama

Zobacz także:

Kalendarz ciąży tydzień po tygodniu!

Tokofobia - lęk przed ciążą i porodem

Miesiączka a ciąża