Organizm ludzki nie został stworzony do nieustannego siedzenia, przestrzegają lekarze. Nie ma rady – aby poczuć się lepiej w swoim ciele, trzeba się od czasu do czasu poruszać. Instytucje zajmujące się propagowaniem zdrowego stylu życia zalecają 30 minutową aktywność fizyczną dziennie. Taką aktywnością może być szybki spacer.

Zalety szybkiego spaceru

Korzyści, jakie możemy osiągnąć spacerując to przede wszystkim: zmniejszone ryzyko chorób serca i miażdżycowych chorób układu krążenia, zdrowsze kości oraz lepsze samopoczucie. Każdy wysiłek fizyczny zwiększa produkcję naszych ulubionych hormonów – endorfin. Owe hormony szczęścia mogą nam zagwarantować niższe ryzyko depresji.

Kluczowym argumentem za regularnym zażywaniem spacerów powinna być możliwość lepszej kontroli wagi. Bowiem aby spalić energię, którą dostarczamy naszemu ciału wraz z pożywieniem, nie potrzeba wykonywać ciężkiej pracy fizycznej. Spacer, jako umiarkowana aktywność fizyczna, jest wręcz idealnym sposobem na zachowanie prawidłowej sylwetki. Tajemnicą jego zbawiennego działania jest jedynie systematyczność.

Czytaj też: Profilaktyka osteoporozy w 3 krokach

Spacer odgania raka?

Według najnowszych badań istnieje związek między aktywnością fizyczną a prawdopodobieństwem zachorowania na raka. Ruch w niektórych przypadkach odgrywa rolę czynnika ochronnego. I tak spacer może nas ochronić przed wystąpieniem raka jelita. Natomiast u kobiet po menopauzie najprawdopodobniej może zapobiegać rakowi macicy i piersi.

Polecamy serwis Kobieta i zdrowie

Jeśli nie masz czasu na nic...

Co zrobić, gdy pomimo najszczerszych chęci brak Ci czasu na spacer? Zawsze możesz zamienić ruchome schody na te zwyczajne. Zrezygnuj czasem z windy. Świetnym sposobem na odrobinę ruchu jest także pokonanie pieszo części drogi powrotnej do domu. W końcu wystarczy wysiąść tylko jeden przystanek wcześniej. Jeśli potrzebujesz ruchu, zawsze znajdzie się okazja.

Korzyści płynące z codziennego spacerowania są odczuwane przez każdą grupę wiekową. Ludzie młodzi uczą się jak prawidłowo dbać o swój organizm i rozwijają właściwe nawyki. Osoby w wieku średnim zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia u siebie niektórych schorzeń i dolegliwości. Natomiast starsze osoby mają więcej siły, lepszą koordynację, a dzięki mobilności również aktywniejsze życie towarzyskie.

Źródło: eufic.org

Reklama