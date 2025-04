Co można powiedzieć o człowieku na podstawie jego DNA?

Kto, jako pierwszy, użył publicznie sformułowania „genetyka”? Czym jest DNA, chromosom, SNP? Co można sprawdzić badając DNA człowieka? VitaGenum, nowy genetyczny start-up z Lublina, udziela odpowiedzi na te pytania w infografice.

Historia genetyki



Genetyka jest stosunkowo młodą dziedziną nauki. Za jej ojca uznaje się austriackiego zakonnika Grzegorza Mendla, który w 1865 roku sformułował pierwsze prawa dziedziczenia na podstawie obserwacji grochu zwyczajnego. W tamtych czasach nie znano jeszcze pojęć gen, genetyka, dlatego zakonnik posługiwał się sformułowaniem „czynniki dziedziczenia”. 138 lat po ogłoszeniu tych praw naukowcy z Human Genome Project poznali sekwencję ludzkiego DNA.

Milion stron informacji genetycznych



Sekwencja ludzkiego DNA to ciąg liter A, C, T, G (pierwsze litery nazw nukleotydów budujących DNA).

Aby uzmysłowić sobie zależności między pojęciami genetycznymi, porównaliśmy ludzki genom (całość informacji genetycznej zapisanej w DNA) do encyklopedii składającej się w wielu tomów. Gdyby faktycznie chcieć zapisać sekwencję DNA jednego człowieka na stronach A4, używając Times New Roman 12 pkt., to taka encyklopedia miałaby ponad 1 mln stron!

Co można sprawdzić, badając ludzkie DNA?



Pokaż mi swoje DNA, a powiem ci kim jesteś! Jest wiele prawdy w tym stwierdzeniu, ponieważ, badając DNA człowieka, można określić pewne cechy zewnętrzne jak: rodzaj włosów, obecność piegów, kolor oczu, skłonność do łysienia.

Jednak, co ważniejsze, można poznać predyspozycje, których nie widać gołym okiem, a które mogą wpływać na jakość naszego zdrowia, takie jak skłonność do chorób czy zaburzenia we wchłanianiu ważnych składników odżywczych. Co ciekawe w DNA możemy mieć też zapisaną wyższą skłonność do uzależnień.

Więcej informacji oraz ciekawostek dotyczących genetyki znajduje się w infografikach!

Źródło: materiały prasowe VitaGenum/mn