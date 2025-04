Aby doszło do złamania wieloodłamowego potrzebna jest duża siła sprawcza lub patologicznie krucha kość. Do tego typu złamań dochodzi często w wyniku poważnych urazów komunikacyjnych i upadków z dużej wysokości. Złamania wieloodłamowe stanowią wskazanie do operacyjnego nastawienia, nierzadko z użyciem dodatkowych elementów stabilizujących (druty, płytki, śruby).

Reklama

Typowe nastawienie złamania wieloodłamowego jest często niemożliwe, z uwagi na znaczną ruchomość niewielkich fragmentów kości, które trzeba usunąć operacyjnie.

Jak powinno wyglądać postępowanie na miejscu wypadku?

Pierwsza pomoc w złamaniach polega na założeniu tymczasowego unieruchomienia. Aby zrobić to poprawnie należy znać zasady opracowane przez Potta, które mówią o tym, że przy złamaniu kości długich należy unieruchomić dwa sąsiednie stawy, a w przypadku uszkodzenia stawu unieruchamiamy kości tworzące ten staw.

Do unieruchomienia używa się różnego rodzaju szyn ortopedycznych (np. szyna Kramera), jednak w przypadku ich braku należy zastosować improwizowane unieruchomienie używając przedmiotów z otoczenia (deski, laski itp.). W przypadku złamania kończyny dolnej możemy do unieruchomienia użyć zdrową kończynę, a w przypadku złamania kończyny górnej dobrym rozwiązaniem jest przybandażowanie jej do tułowia.

Na czym polega postępowanie lekarskie w przypadku złamań wieloodłamowych?

O cechach złamania możemy mówić dopiero podczas oceny zdjęć radiologicznych, choć czasami już w badaniu fizykalnym możemy wysnuć przypuszczenie złamania wieloodłamowego.

Takiemu złamaniu zwykle towarzyszy znacznie większa bolesność miejscowa, obrzęk i tkliwość niż przy zwykłym złamaniu dwuodłamowym. W większości przypadków konieczne jest operacyjne przywracanie stosunków anatomicznych w przypadku złamań wieloodłamowych.

Reklama

Polecamy:

Co robić przy złamaniu zamkniętym?

Jak postępować przy złamaniu otwartym?