Uwielbiasz, gdy twój partner promiennie się do ciebie uśmiecha? Sprawdź, czego powinien unikać, by jak najdłużej cieszyć się (i twoje oczy) promiennym uśmiechem!

Reklama

1. Palenie papierosów...

Szkodliwe substancje znajdujące się w dymie papierosowym sprawiają, że na zębach odkłada się osad, który sprzyja powstawaniu stanów zapalnych. Tytoń powoduje niedobór witaminy C niezbędnej do syntezy kolagenu w zębinie, ale również zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów obronnych tkanek miękkich.

... i e-papierosów!

Kto myśli, że lepszym rozwiązaniem może być papieros elektroniczny jest w błędzie. Znajdziemy tam m.in. glikol dietylenowy stosowany również w płynach niezamarzających, powodujący podrażnienie śluzówki jamy ustnej i przyzębia. W składzie e-papierosa wykryto też toksyczne nitrozaminy oraz tetrametylopirazynę. Nie zapominajmy, że papieros, chociaż elektroniczny, też zawiera nikotynę, która może stymulować powstawanie komórek nowotworowych w jamie ustnej.

3. Strach przed dentystą

Według statystyk ok. 8 na 10 mężczyzn obawia się wizyty u dentysty. W Polsce 11% procent panów nie chodzi do dentysty w ogóle. Efekt jest taki, że ponad 90 proc. mężczyzn ma próchnicę, a ponad połowa problemy z paradontozą. Warto więc wiedzieć, że bolesne i nieprzyjemne zabiegi stomatologiczne to przeszłość. Wystarczy się tylko przełamać!

Sprawdź: 5 rad, jak pokonać lęk przed dentystą

4. Za dużo sportu

Intensywne i długotrwałe treningi przyczyniają się do zmniejszenia ilości i zmiany pH śliny, co może prowadzić do problemów z dziąsłami i próchnicą. Uprawiającym sporty drużynowe i kontaktowe grożą przede wszystkim pęknięcia, złamania oraz wybicia zębów. Innym zagrożeniem dla męskiego uśmiechu są sporty związane ze zmianą ciśnienia: nurkowanie, spadochroniarstwo czy modny ostatnio skydiving.

5. Męskie nawyki

Zęby nie zastąpią otwieracza do piwa, czy kombinerek do wyciągania gwoździ. Używanie zębów do innych celów niż te, do których zostały stworzone może skończyć się pęknięciem szkliwa, a nawet ukruszeniem zęba. Co należy zrobić, jeśli jest już za późno i złamie nam się ząb? Niezwłocznie należy umówić się na wizytę w gabinecie stomatologicznym, im szybciej to zrobimy, tym większe są szanse na uratowanie zęba.

Lek. stom. Monika Stachowicz

Więcej o zdrowiu zębów:

7 największych mitów o wybielaniu zębów

5 rad jak dbać o zdrowe dziąsła

Co najbardziej szkodzi zębom dzieci?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie