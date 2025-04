fot. Fotolia

Zgrzytanie zębami, zaciskanie szczęk, czy obgryzanie paznokci mogą doprowadzić do dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. To bardzo dokuczliwe schorzenie, które często mylone jest z bólem zębów i migreną. Dowiedz się jak je rozpoznać oraz poznaj nowoczesną metodę leczenia.

Objawy dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych



Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych są najczęstszą, po problemach z zębami, przyczyną bólów w obrębie twarzy. Cechą charakterystyczną choroby są trzy objawy:

ból w stawie skroniowo-żuchwowym i/lub mięśniach żucia,

ograniczenie lub nadmierne ruchy żuchwy i/lub niemożność otwarcia lub zamknięcia ust,

objawy akustyczne w stawach skroniowo-żuchwowych, np. trzaski, trzeszczenia.

To nie musi być ból zęba



Ekspert zauważa, że przyczyn powstania schorzenia stawów skroniowo-żuchwowych może być kilka.

– Najczęściej rozwijają się na tle chorób ogólnoustrojowych (na przykład reumatoidalnego zapalenia stawów), nieprawidłowości zgryzowych (na przykład wad zgryzu, utraty zębów), a także urazów w obrębie szczęki lub żuchwy. Dodatkowo choroba może rozwijać się poprzez zgrzytanie zębami lub zaciskanie szczęk – mówi dr Paulina Jodłowska, stomatolog w Klinice Demeter w Warszawie.

Zdaniem psychologa takie zachowanie najczęściej wywołuje narastający, długotrwający lęk:

– Bruksizm pojawia się najczęściej podczas snu, po wyczerpującym i stresującym dniu, gdy świadoma kontrola zachowań jest zawieszona. Wiele osób, gorzej radzących sobie ze stresem, znajduje w tym formę odreagowania psychicznego. W takiej sytuacji warto udać się do psychologa, który postara się wyeliminować przyczynę problemów – mówi Edyta Leszczyńska, psycholog w Klinice Demeter w Warszawie.

Nowoczesna metoda leczenia



Do tej pory leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych skupiało się na użyciu szyn relaksacyjnych i na wykonywaniu masaży obniżających napięcie mięśniowe. Ten rodzaj leczenia nadal pozostaje nieodzownym elementem terapii, ale zyskał silnego sojusznika.

– Powodem rozwijania się schorzeń jest niedobór kwasu hialuronowego w stawach skroniowo-żuchwowych. Z tego powodu do leczenia wprowadzono suplementację w postaci iniekcji dostawowych z wykorzystaniem tego związku – mówi dr Paulina Jodłowska, stomatolog w Klinice Demeter w Warszawie.

Kwas hialuronowy utrzymuje na właściwym poziomie prężność i lepkość płynu wypełniającego staw (płynu maziowego). Dodatkowo działanie lubrykujące, przeciwzapalne, przeciwbólowe pobudza tkankowe procesy regeneracji chrząstki i normalizuje proces wydzielania naturalnego kwasu hialuronowego przez komórki błony maziowej.

Dostawowa iniekcja to krótki i bezbolesny zabieg, ponieważ przeprowadzany jest po znieczuleniu miejscowym. W pierwszym etapie płucze się staw solą fizjologiczną, usuwając substancje prozapalne. W drugim etapie podaje się do jamy stawowej niewielką ilość kwasu hialuronowego. Zabieg ten należy powtórzyć pięć razy w odstępach jednotygodniowych.

