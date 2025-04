Bolesne oddawanie moczu

Dolegliwość ta, zwana fachowo dysurią, występuje od czasu do czasu u praktycznie każdego mężczyzny. Pacjenci skarżą się zazwyczaj na uczucie pieczenia podczas oddawania moczu i na konieczność częstych wizyt w toalecie. Przyczyną powyższych problemów jest infekcja narządów układu moczowego, tzn. cewki moczowej, gruczołu krokowego, pęcherza lub nerek.

Zapalenie cewki moczowej

Choroba jest najczęstszą przyczyną dolegliwości związanych z oddawaniem moczu, zwłaszcza u ludzi młodych. W większości przypadków do kolonizacji bakteryjnej i wystąpienia stanu zapalnego dochodzi w wyniku podrażnienia mechanicznego (np. w trakcie stosunku) i nieprzestrzegania zasad higieny.

Reakcja bólowa organizmu to nic innego jak podrażnienie zakończeń nerwowych przez toksyny bakteryjne i uszkodzenie tkanki. Niektóre z nich mają zdolność rozkładu mocznika do amoniaku, co jest przyczyną pojawienia się przykrego, drażniącego zapachu. Na zapalenie cewki moczowej wskazuje także obecność ropnej wydzieliny.

Choroba cechuje się łagodnym przebiegiem, a okres dolegliwości można skrócić dzięki antybiotykoterapii. Zaleca się picie dużych ilości wody – powoduje to zwiększenie ilości wydzielanego moczu i mechaniczne wypłukiwanie bakterii z dróg moczowych.

Do czasu wyleczenia infekcji należy się także powstrzymać od stosunków płciowych, gdyż istnieje możliwość zakażenia partnerki.

Choroby gruczołu krokowego

U starszych mężczyzn przyczyną bolesnego oddawania moczu często jest łagodny rozrost gruczołu krokowego. Takim dolegliwościom towarzyszy trudność w oddawaniu moczu. Warto zauważyć, że zaleganie moczu w pęcherzu sprzyja powstawaniu infekcji. Oznacza to, że u osób cierpiących na choroby gruczołu krokowego będzie dochodziło także do zakażeń.

Inne przyczyny

Bolesne oddawanie moczu może się też wiązać z takimi patologiami jak kamica dróg moczowych, stany zapalne i nowotwory pęcherza moczowego oraz nerek. Chorobom tym często towarzyszą objawy ogólne: osłabienie, ból i obecność krwi w moczu. Krwiomocz bezwzględnie wymaga konsultacji lekarskiej i wyjaśnienia przyczyny. Symptom ten może być związany nie tylko z poważnymi schorzeniami nerek, (np. odmiedniczkowe zapalenie nerek) ale także z procesami nowotworowymi – zwłaszcza z rakiem pęcherza moczowego.

Źródło: „Urologia” pod red. Andrzeja Borkowskiego PZWL