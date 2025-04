W czasie miesiączki zdrowa kobieta traci około 30 – 70 ml krwi. Czasem zdarza się jednak, że utrata krwi jest nawet kilkukrotnie większa. Oczywiście może być tak, że kobiecie jedynie wydaje się, że jej miesiączki są nadmiernie obfite – trudno jest obiektywnie zmierzyć objętość traconej krwi.

Kiedy konieczna jest wizyta u lekarza?

Jeśli ilość zużywanych podpasek czy tamponów wzrasta, a dodatkowo pojawia się osłabienie bądź inne niepokojące objawy, oznacza to, że czas na wizytę u ginekologa. Nadmierna utrata krwi prowadzi do wyczerpania rezerw żelaza w organizmie i rozwoju niedokrwistości. Nierzadko zdarza się, że kobieta zgłasza się do lekarza już z objawami niedokrwistości. Poszukiwanie źródła nadmiernej utraty krwi kończy się w takich przypadkach diagnozą zaburzeń miesiączkowania.

Szybka diagnostyka jest ważna także dlatego, że potencjalną przyczyną krwawienia może być nowotwór. Odwlekając w czasie rozpoznanie choroby, zmniejsza się szanse skutecznego jej zwalczenia we wczesnym etapie rozwoju.

Jakie badania wykonuje lekarz?

Lekarz na podstawie wyników badania ginekologicznego, obrazu ultrasonograficznego, wyników badań laboratoryjnych, zwykle jest w stanie określić z dużym prawdopodobieństwem przyczynę dolegliwości. Czasem konieczne jest wykonanie badania mikroskopowego wycinków pobranych podczas histeroskopii (badania wnętrza macicy przy pomocy endoskopu).

Najczęstsze przyczyny obfitych miesiączek

Obfite miesiączki mogą być regularne bądź nie. Różna może być także długość krwawienia – czasem przekracza ona 7-10 dni, niejednokrotnie zdarza się, że krwawienie trwa u kobiety praktycznie nieustannie.

Szacuje się, że za około 90% przypadków obfitych (czasem wręcz krwotocznych) miesiączek odpowiada jedna z poniższych patologii:

Mięśniaki macicy (czyli łagodne zmiany wywodzące się z mięśnia macicy),

Zmiany wywodzące się z błony śluzowej macicy (polipy, przerost, nowotwory złośliwe),

Zmiany zapalne (infekcja bakteryjna czy grzybicza),

Zaburzenia krzepnięcia krwi (wynikające z nieprawidłowości budowy płytek krwi bądź też zbyt małej ich ilości, nieprawidłowej pracy wątroby, która odpowiedzialna jest za wytwarzanie czynników krzepnięcia krwi, przyjmowania leków zmniejszających krzepliwość krwi),

Zaburzenia hormonalne (w chorobach tarczycy, nieprawidłowym wydzielaniu hormonów płciowych).

Obfite krwawienia w pierwszych latach miesiączkowania

Nadmiernie obfite miesiączki bywają problemem młodych dziewcząt, które dopiero co zaczęły miesiączkować. Aby nie narażać ich na nadmierną utratę krwi i rozwój niedokrwistości (która i tak często występuje w okresie dojrzewania płciowego), lekarz zleca zazwyczaj stosowanie przez okres 2 - 3 miesięcy doustnych leków antykoncepcyjnych. Ma to na celu wyrównanie zaburzeń hormonalnych, które są przyczyną problemu.