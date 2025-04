Marka Dr Bocian w ramach kampanii społecznej „Płodne Gadki” zorganizowała badanie, które wykazało, że mamy spore braki w podstawowej wiedzy na temat płodności. Co druga para wcale nie porusza tego tematu między sobą lub robi to bardzo rzadko. Wyniki badań – szczególnie z zakresu ludzkiej anatomii – są naprawdę zatrważające.

33% pytanych nie potrafiła wskazać, gdzie znajduje się pochwa



Szacuje się, że w Polsce problemy z poczęciem ma aż 1,5 miliona par (dane za Polskim Towarzystwem Ginekologicznym). Tym bardziej szokuje niewiedza wielu z nas związana z płodnością, budową własnego ciała i znajomością podstawowych procesów zachodzących w ludzkim organizmie.

Badanie w ramach kampanii społecznej „Płodne Gadki” obejmowało 1000 osób w wieku 20-45 lat. Wykazało ono, że aż 33% kobiet ma problem ze zlokalizowaniem tak podstawowej części żeńskiego układu płciowego jakim jest pochwa, 27% nie wie, gdzie znajduje się macica, a 34% nie umie wskazać, gdzie położona jest szyjka macicy. Na szczęście większość z nas (91%) wie, gdzie są jajniki, a 87,5% zdaje sobie sprawę, w którym miejscu ma jajowody.

Panowie nie są lepsi: prawie połowa pytanych nie potrafiła dokładnie wskazać lokalizacji nasieniowodu, a 28% – prostaty.

Niepokojący jest fakt, że stosunkowo największą niewiedzę, w tym na temat budowy układu rozrodczego, można zaobserwować wśród par w wieku 26-36 lat, a to według GUS przedział wiekowy, w którym kobiety i mężczyźni najczęściej decydują się w Polsce na dziecko

– komentuje Robert Kulhawik, lekarz ginekolog, ekspert marki Dr Bocian.

Owulacja = miesiączka?



Jak łatwo przewidzieć, nasza wiedza na temat owulacji i dni płodnych też do należy do idealnych. Z jednej strony – na szczęście! – ¾ pań wie, że owulacja to jajeczkowanie, którego efektem jest produkcja komórek jajowych. Mniejszą wiedzą na ten temat dysponują panowie – co trzeci mylnie łączy owulację z miesiączkowaniem.

To jednak tylko teoria. A praktyka? Niestety, wypada nie lepiej… Co trzecia Polka (32%) nie potrafi obliczyć dni płodnych, a 44% mężczyzn nie wie, że zaczynają się one kilka dni przed owulacją.

Choć, jak wynika z badania, ogólny stan wiedzy Polaków na temat zagadnień związanych z płodnością człowieka nie jest satysfakcjonujący, można wskazać i optymistyczne wnioski. Ponad 70 proc. osób uważa bowiem, że możemy mieć wpływ na swoją płodność, zwiększając szanse poczęcia dziecka. Z pewnością warto edukować Polaków nie tylko z elementarnych zagadnień dotyczących rozrodczości, ale także rozwijać wiedzę na temat świadomego rodzicielstwa, szczególnie gdy para bezskutecznie stara się o dziecko

– wyjaśnia Piotr Rowicki, przedstawiciel marki Dr Bocian.

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie marki dr Bocian metodą CAWI we wrześniu 2016 r. W badaniu wzięło udział 1000 Polaków w wieku 20-45 lat przy zachowaniu równych proporcji ze względu na płeć, wiek i wielkość miejscowości respondenta.

